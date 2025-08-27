Fenerbahçe'de Nelson Semedo sakatlandı!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 16. dakikasında sarı-lacivertliler adına talihsiz bir an yaşandı. Fenerbahçe'nin yıldız sağ beki Nelson Semedo, baldır bölgesine aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyuna devam edemedi. Portekizli oyuncunun yerine teknik direktör Jose Mourinho, savunmaya Çağlar Söyüncü'yü dahil etti.