Fenerbahçe'de Nelson Semedo sakatlandı!

Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadelenin 16. dakikasında sakatlanan Nelson Semedo oyundan çıktı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 22:21 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 22:28
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 16. dakikasında sarı-lacivertliler adına talihsiz bir an yaşandı. Fenerbahçe'nin yıldız sağ beki Nelson Semedo, baldır bölgesine aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyuna devam edemedi. Portekizli oyuncunun yerine teknik direktör Jose Mourinho, savunmaya Çağlar Söyüncü'yü dahil etti.

