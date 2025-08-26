CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'ye Ekvadorlu kanat! Transferi böyle duyuruldu

Fenerbahçe'ye Ekvadorlu kanat! Transferi böyle duyuruldu

UEFA'ya liste bildirimi için kısa zamanı kalan Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı. Ekvador basını sarı lacivertlilerin Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen Jeremy Sarmiento'yu listesine aldığını duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 06:50
Fenerbahçe'ye Ekvadorlu kanat! Transferi böyle duyuruldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili Ekvador basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'ye Ekvadorlu kanat! Transferi böyle duyuruldu

Takvim gazetesinin aktardığı haberde Sarı-Lacivertliler'in İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Ekvadorlu kanat oyuncusu Jeremy Sarmiento'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'ye Ekvadorlu kanat! Transferi böyle duyuruldu

Sarı-Lacivertliler'in 23 yaşındaki futbolcuya yıllık 3 milyon dolarlık bir rakam önereceği, İngiliz ekibine de önümüzdeki günlerde bir teklif yapacağı detayı da yer aldı.

Fenerbahçe'ye Ekvadorlu kanat! Transferi böyle duyuruldu

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Burnley'de geçiren genç futbolcu İngiliz ekibinde çıktığı 37 maçta 4 gol kaydetti.

Fenerbahçe'ye Ekvadorlu kanat! Transferi böyle duyuruldu

Sarmiento'nun Brighton ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

