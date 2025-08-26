CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri play-off turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ve futbolculardan Anderson Talisca açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho ve Talisca'nın açıklamaları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 20:11 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 20:33
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri play-off turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ve futbolculardan Talisca basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho ve Talisca'nın açıklamaları...

MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

"BENFICA KOMPAKT BİR TAKIM"

"Benfica çok iyi bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde turu geçmek için çok yatırım yaptılar. Güçlü ve tecrübeli oyuncular aldılar. Savunmada sağlam, kompakt bir takım. Bu sefer harika bir stadyum desteği onların arkasında olacak. Bunu söyleyebilirim."

"ATMOSFERDEN ETKİLENMEYECEĞİZ"

"Yarın takımın atmosferden etkileneceğini zannetmiyorum. Tabii ki Benfica'nın taraftarları coşkulu ama Fenerbahçe bundan olumsuz etkilenmeyecek."

BRUNO LAGE HAKKINDA

"Bruno Lage'yi seviyorum ve teknik direktör olarak kariyerine saygı duyuyorum. Bruno, iyi bir teknik direktör. Benfica gibi büyük bir takımın daha önce teknik direktörlüğünü yapmamıştı ama kariyerinin bu evresinde Benfica'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. Yarın haricinde kendisine başarılar dilerim."

FENERBAHÇE ASBAŞKANI HAMDİ AKIN'IN DEMECİ HAKKINDA

"Yarınki maçın kolay veya zor olduğuna dair verdiği demeçler, kendisini şahsen tanımıyorum. Kulübün ve takımın oyununu etkilemeyecek. Kulüp yapısı çerçevesinde kendisinin konumunu güçlendirebilir ama ismini bile bilmiyorum."

"EĞER ŞAMPİYONLAR LİGİ BENİM KULÜBÜM İÇİN..."

"Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu. Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak... Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olacak. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum."

TALISCA'NIN AÇIKLAMALARI

"REKABETÇİ BİR OYUN OLACAK"

"Hazırlıklarımızı tamamladık. Tam motivasyonla sahada olacağız. Yarın rekabetçi bir oyun olacak. İstanbul'daki oyun zorlu bir oyundu. Detayların fark yaratacağı güzel bir maç olacak."

G.Saray Bissouma'da sona yakın!
Akanji transferinde flaş gelişme! İşte yapılan teklif!
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele!
Türkiye'den soykırımcı İsrail'in Suriye'deki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor
Tiago Djalo İstanbul'a geldi!
3. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
7 kulüp PFDK'ye sevk edildi 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi 20:10
F.Bahçe Portekiz'e geldi F.Bahçe Portekiz'e geldi 18:47
3. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 18:40
Mourinho konuşuyor | CANLI Mourinho konuşuyor | CANLI 18:14
Tiago Djalo İstanbul'a geldi! Tiago Djalo İstanbul'a geldi! 18:09
Beşiktaş yeni transferi resmen açıkladı! Beşiktaş yeni transferi resmen açıkladı! 17:51
Daha Eski
G.Saray Bissouma'da sona yakın! G.Saray Bissouma'da sona yakın! 17:46
Bruno Lage'den Kerem açıklaması! Bruno Lage'den Kerem açıklaması! 16:45
G.Saray'dan Ederson için yeni teklif! G.Saray'dan Ederson için yeni teklif! 16:09
Benfica-Fenerbahçe maçı detayları! Benfica-Fenerbahçe maçı detayları! 15:33
F.Bahçe'de Vlahovic gerçeği! İtalyan menajer açıkladı F.Bahçe'de Vlahovic gerçeği! İtalyan menajer açıkladı 15:00
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 14:30