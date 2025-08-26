Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri play-off turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ve futbolculardan Talisca basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho ve Talisca'nın açıklamaları...

MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

"BENFICA KOMPAKT BİR TAKIM"

"Benfica çok iyi bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde turu geçmek için çok yatırım yaptılar. Güçlü ve tecrübeli oyuncular aldılar. Savunmada sağlam, kompakt bir takım. Bu sefer harika bir stadyum desteği onların arkasında olacak. Bunu söyleyebilirim."

"ATMOSFERDEN ETKİLENMEYECEĞİZ"

"Yarın takımın atmosferden etkileneceğini zannetmiyorum. Tabii ki Benfica'nın taraftarları coşkulu ama Fenerbahçe bundan olumsuz etkilenmeyecek."

BRUNO LAGE HAKKINDA

"Bruno Lage'yi seviyorum ve teknik direktör olarak kariyerine saygı duyuyorum. Bruno, iyi bir teknik direktör. Benfica gibi büyük bir takımın daha önce teknik direktörlüğünü yapmamıştı ama kariyerinin bu evresinde Benfica'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. Yarın haricinde kendisine başarılar dilerim."

FENERBAHÇE ASBAŞKANI HAMDİ AKIN'IN DEMECİ HAKKINDA

"Yarınki maçın kolay veya zor olduğuna dair verdiği demeçler, kendisini şahsen tanımıyorum. Kulübün ve takımın oyununu etkilemeyecek. Kulüp yapısı çerçevesinde kendisinin konumunu güçlendirebilir ama ismini bile bilmiyorum."

"EĞER ŞAMPİYONLAR LİGİ BENİM KULÜBÜM İÇİN..."

"Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu. Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak... Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olacak. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum."

TALISCA'NIN AÇIKLAMALARI

"REKABETÇİ BİR OYUN OLACAK"

"Hazırlıklarımızı tamamladık. Tam motivasyonla sahada olacağız. Yarın rekabetçi bir oyun olacak. İstanbul'daki oyun zorlu bir oyundu. Detayların fark yaratacağı güzel bir maç olacak."