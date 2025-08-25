CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Asensio haftası

Asensio haftası

Sarı-lacivertliler, Marco Asensio için bu hafta yeniden harekete geçme kararı aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 06:51 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 17:54
Asensio haftası

Sarı-lacivertliler, Marco Asensio için bu hafta yeniden harekete geçme kararı aldı...

Geçtiğimiz aylarda İspanyol oyuncuyla görüşen ve prensipte anlaşan sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain'le yaptığı pazarlıklardan sonuç alamamıştı. Anlaşma sağlanamayınca transferde frene basan Fenerbahçe, bu hafta yeniden bir görüşme gerçekleştirecek. Bunun nedeni de 1 Eylül'de Avrupa'da transfer penceresinin kapanacak olması...

PSG de teknik direktör Luis Enrique'nin kadroda düşünmediği İspanyol oyuncuyla bu hafta içinde yollarını ayırmak istiyor. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yineleyecek. Fransız medyasına yansıyan haberlere göre; PSG, kiralama tekliflerine de sıcak bakmaya başladı. Sarılacivertliler, 29 yaşındaki 10 numara Marco Asensio ile senelik 11 milyon euro maaşa söz kesmişti.

