Asensio haftası

Sarı-lacivertliler, Marco Asensio için bu hafta yeniden harekete geçme kararı aldı...

Geçtiğimiz aylarda İspanyol oyuncuyla görüşen ve prensipte anlaşan sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain'le yaptığı pazarlıklardan sonuç alamamıştı. Anlaşma sağlanamayınca transferde frene basan Fenerbahçe, bu hafta yeniden bir görüşme gerçekleştirecek. Bunun nedeni de 1 Eylül'de Avrupa'da transfer penceresinin kapanacak olması...

PSG de teknik direktör Luis Enrique'nin kadroda düşünmediği İspanyol oyuncuyla bu hafta içinde yollarını ayırmak istiyor. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yineleyecek. Fransız medyasına yansıyan haberlere göre; PSG, kiralama tekliflerine de sıcak bakmaya başladı. Sarılacivertliler, 29 yaşındaki 10 numara Marco Asensio ile senelik 11 milyon euro maaşa söz kesmişti.