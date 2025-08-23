Fenerbahçe - Kocaelispor maçı YAYIN BİLGİSİ | Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | F.Bahçe CANLI İZLE

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor ile taraftarı önünde kozlarını paylaşacak. Geçen hafta Göztepe deplasmanındaki golsüz beraberliğin ardından mutlak galibiyet hedefleyen Jose Mourinho'nun öğrencileri, yeni yükselen rakibi karşısında 3 puan istiyor. Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Peki Fenerbahçe - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

F.Bahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Brown, Semedo, Fred, İsmail, Oğuz Aydın, Talisca, Duran, En-Nesyri.

Kocaelispor: Jovanovic, Appindangoye, Dijksteel, Syrota, Haidara, Show, Tarkan, Jo, Can Keleş, Mendes, Petkovic.

Fenerbahçe - Kocaelispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kocaelispor maçı 23 Ağustos Cumartesi günü sat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sport 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mehmet Türkmen'in düdük çalacağı maçta orta hakemin yardımcılıklarını Anıl Usta ve Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakem ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

HEDEF SEZONUN İLK GALİBİYETİ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki eleme müsabakaları nedeniyle ligde sadece 1 maça çıkarken, deplasmanda Göztepe ile berabere kaldı. Yeşil-siyahlılar ise Trabzonspor ve Samsunspor'a karşı mağlubiyet yaşadı. İki takım, ligde 16 yıl sonra karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bugün oynanacak maçı kazanarak ligde ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile mücadele edeb Jose Mourinho'nun öğrencileri, Süper Lig'de ilk galibiyetine taraftarı önünde ulaşmak istiyor.

SÜPER LİG'DE 41. RANDEVU

Süper Lig'e 16 yıl sonra çıkan Kocaelispor, Fenerbahçe'ye 41. kez rakip olacak. İki ekip arasında lig tarihinde oynanan 40 müsabakada sarı-lacivertliler 20 galibiyet elde ederken, yeşil-siyahlılar da 7 maçta hanesine 3 puan yazdırdı. 13 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 71 golüne, Kocaelispor 32 golle karşılık verdi.

SON 10 MAÇ

Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanan son 10 maçta sarı-lacivertliler, 6 kez kazandı. 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Yeşil-siyahlılar, rakibine karşı son galibiyeti 27 Mart 1998'de evinde oynadığı maçta 2-1'lik skorla elde etti.

Kanarya, rekabette en farklı galibiyetleri 2 kez 5-1, 4 kez de 4-0'lık skorlarla aldı. Taraflar arasındaki en gollü müsabaka 27 Aralık 1981'de İsmet Paşa Stadı'nda Fenerbahçe'nin kazandığı 4-3'lük maç olarak kayıtlara geçti.

MOURİNHO İLE SELÇUK İNAN 4. KEZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, 4. kez rakip olacak. Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'nın başında olan Selçuk İnan, 2'si Trendyol Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 maçta Portekizli teknik adamla karşılaştı. Fenerbahçe, ligdeki maçları aynı skorla (3-1) kazanırken, kupada da 4 gollü galibiyet elde etti.

MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ile Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.