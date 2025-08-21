Lizbon'da görüşürüz

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında dün Benfica'yı Kadıköy'de konuk etti. Maça iki takım da dengeli başlasa da sarı-lacivertliler, ilk yarım saatten sonra oyundaki hakimiyetini arttırdı. Önce Szymanski'yle ardından Nesyri ve Jayden Oosterwolde'yle rakip kaleyi yoklayan temsilcimiz kaleci Trubin'i geçemedi. İkinci yarıda da etkili olan Fenerbahçe'ydi.

NESYRİ'NİN GOLÜ VAR'A TAKILDI

İkinci yarıda da topun hakimi Fenerbahçe'ydi. Özellikle 71'de Benfica'nın 10 kişi kalmasıyla sazı eline alan temsilcimiz, sağlı sollu ataklarla rakip kalede pozisyon aradı. Aradığını 81'de buldu. Talisca'nın şutunu Trubin'den sekti, ardından top direğe çarpıp Nesyri'nin önüne düştü. Faslı ağları sarstı ancak VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonun ofsayt olduğu belirtildi ve gol iptal edildi. Benfica'yı taraftarının da desteğiyle sallayan ama yıkamayan Fenerbahçe, turu Lizbon'a bıraktı. Rövanş haftaya. F.Bahçe bu turu geçer.

TRİBÜNLERDEN GAZZE ÇAĞRISI

Fenerbahçeli taraftarlar, Benfica maçına yoğun ilgi gösterdi. Kapalı gişe oynanan dev maç öncesinde iki takımın futbolcularının seremoniye çıkmasıyla birlikte Okul Açık Tribünü'nde Gazze için çağrı mesajı paylaşıldı. Üst tribünde, "Stop the genocide in Gaza! Free Palestine!" (Gazze'deki soykırımı durdurun. Özgür Filistin) yazılı pankart açıldı.