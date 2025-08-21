CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Lizbon'da görüşürüz

Lizbon'da görüşürüz

Sarı-lacivertliler, çok istedi ama meşin yuvarlağı bir türlü çerçeveden içeri atamadı. İlk maçta Kadıköy'de Portekizlileri sallayan ama yıkamayan temsilcimiz, turu Lizbon'a bıraktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lizbon'da görüşürüz

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında dün Benfica'yı Kadıköy'de konuk etti. Maça iki takım da dengeli başlasa da sarı-lacivertliler, ilk yarım saatten sonra oyundaki hakimiyetini arttırdı. Önce Szymanski'yle ardından Nesyri ve Jayden Oosterwolde'yle rakip kaleyi yoklayan temsilcimiz kaleci Trubin'i geçemedi. İkinci yarıda da etkili olan Fenerbahçe'ydi.

NESYRİ'NİN GOLÜ VAR'A TAKILDI

İkinci yarıda da topun hakimi Fenerbahçe'ydi. Özellikle 71'de Benfica'nın 10 kişi kalmasıyla sazı eline alan temsilcimiz, sağlı sollu ataklarla rakip kalede pozisyon aradı. Aradığını 81'de buldu. Talisca'nın şutunu Trubin'den sekti, ardından top direğe çarpıp Nesyri'nin önüne düştü. Faslı ağları sarstı ancak VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonun ofsayt olduğu belirtildi ve gol iptal edildi. Benfica'yı taraftarının da desteğiyle sallayan ama yıkamayan Fenerbahçe, turu Lizbon'a bıraktı. Rövanş haftaya. F.Bahçe bu turu geçer.

TRİBÜNLERDEN GAZZE ÇAĞRISI

Fenerbahçeli taraftarlar, Benfica maçına yoğun ilgi gösterdi. Kapalı gişe oynanan dev maç öncesinde iki takımın futbolcularının seremoniye çıkmasıyla birlikte Okul Açık Tribünü'nde Gazze için çağrı mesajı paylaşıldı. Üst tribünde, "Stop the genocide in Gaza! Free Palestine!" (Gazze'deki soykırımı durdurun. Özgür Filistin) yazılı pankart açıldı.

Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama!
Talisca'dan transfer iddialarına yanıt!
DİĞER
Galatasaray'dan flaş Barış Alper kararı! Neom'dan teklif almıştı...
Kripto baronu İçer'in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti! İçer'in karanlık ağı
Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması!
G.Saray'ın Barış Alper planı! Takımda kalırsa...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama! Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama! 01:06
Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması! Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması! 01:06
Jose Mourinho: Maçı bir takım kazanmak istedi! Jose Mourinho: Maçı bir takım kazanmak istedi! 01:06
Kanarya tur umutlarını Portekiz'e bıraktı Kanarya tur umutlarını Portekiz'e bıraktı 01:06
F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! 01:06
Kerem'den kendisini alkışlayan taraftara yanıt! Kerem'den kendisini alkışlayan taraftara yanıt! 01:06
Daha Eski
Rui Costa’dan F.Bahçe'ye şok! Rui Costa’dan F.Bahçe'ye şok! 01:06
F.Bahçe'nin maç sayfasında Icardi-Kerem detayı! F.Bahçe'nin maç sayfasında Icardi-Kerem detayı! 01:06
Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği! Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği! 01:05
Ederson için G.Saray'dan yeni teklif! Ederson için G.Saray'dan yeni teklif! 01:05
F.Bahçe tribünlerinden Filistin’e destek F.Bahçe tribünlerinden Filistin’e destek 01:05
G.Saray'dan Rabiot bombası! G.Saray'dan Rabiot bombası! 01:05