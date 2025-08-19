CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Baumgartner sürprizi

Baumgartner sürprizi

Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen F.Bahçe, Leipzig’in Avusturyalı yıldızı Christoph Baumgartner için harekete geçti

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 06:50
Baumgartner sürprizi

Göztepe beraberliğinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de öncelikli mevkilerden biri orta saha ve bu bölge için birkaç aday konuşulurken 10 numaraya yeni bir isim gündeme geldi: Christoph Baumgartner... Sarı-lacivertliler, oyuncu için önümüzdeki günlerde Bundesliga ekibi Leipzig'le resmi temaslara başlayacak. Gelen bilgilere göre; Baumgartner için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapılacak. 26 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun, kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor. Christoph Baumgartner, geçtiğimiz sezonda Leipzig formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıkarken 5 gol atıp 2 de asist kaydetti.

YÜZDE 58

Avrupa transfer piyasası Christoph Baumgartner'in Fenerbahçe'ye transfer olma olasılığını %58 olarak gösteriyor.

