Milan Skriniar: Hayal kırıklığı yaşıyoruz!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de çıktığı ilk lig maçında rakibi Göztepe ile 0-0'lık skorla berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

İŞTE SKRINIAR'IN AÇIKLAMALARI:

"Amacımız kazanmaktı. Burada zor bir maç olacağını bekliyorduk. Agresif bir maç oldu. İkili mücadelelere, uzun toplara dayalı bir maç oldu. Bu anlamda iyi iş çıkardık, mücadele noktasında. Problem şu; pozisyon yaratamadık. Elde ettiğimiz fırsatları da golle değerlendirmeliyiz. Bunu yaparsak 3 puanı alırız. Neticeden dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. 4 gün içinde önemli bir maç oynayacağız. O maça kadar kendimizi hazırlayacağız."