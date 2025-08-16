CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Milan Skriniar: Hayal kırıklığı yaşıyoruz!

Milan Skriniar: Hayal kırıklığı yaşıyoruz!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de çıktığı ilk lig maçında rakibi Göztepe ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 23:56
Milan Skriniar: Hayal kırıklığı yaşıyoruz!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de çıktığı ilk lig maçında rakibi Göztepe ile 0-0'lık skorla berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

İŞTE SKRINIAR'IN AÇIKLAMALARI:

"Amacımız kazanmaktı. Burada zor bir maç olacağını bekliyorduk. Agresif bir maç oldu. İkili mücadelelere, uzun toplara dayalı bir maç oldu. Bu anlamda iyi iş çıkardık, mücadele noktasında. Problem şu; pozisyon yaratamadık. Elde ettiğimiz fırsatları da golle değerlendirmeliyiz. Bunu yaparsak 3 puanı alırız. Neticeden dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. 4 gün içinde önemli bir maç oynayacağız. O maça kadar kendimizi hazırlayacağız."

