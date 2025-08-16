CANLI SKOR ANA SAYFA
Göztepe-Fenerbahçe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ilk sınavına Göztepe deplasmanında çıkıyor. Jose Mourinho yönetimindeki Kanarya bu zorlu maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 21:24
Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler ligdeki ilk maçında Göztepe ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Kanarya bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Göztepe-Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:

Göztepe: Lis, Arda Okan, Allan, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Duran, En-Nesyri

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe-Fenerbahçe maçı TSİ 21.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

23 AÇILIŞ MAÇINI KAZANAMADI

Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 67 sezondaki ilk hafta maçlarında 44 galibiyet elde ederken, 13 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.

Sezona deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak Fenerbahçe, lig tarihinde 23 kez ilk hafta maçlarını rakip sahada oynadı. Söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet, 7'şer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, dış sahadaki son 10 açılış maçından 7'sinde puan kaybetti.

GÖZTEPE İLE FENERBAHÇE ARASINDA 59. RANDEVU

Göztepe ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 59. kez rakip oluyorlar. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 58 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 22 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe 58 maçta 90 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise rakibine 44 golle karşılık verdi. İki ekip geçen sezonun da 2. haftasında İzmir'de karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 2-2'lik skorla tamamlanmıştı.

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇI İSTATİSTİKLERİ

İki takım, lig tarihinde İzmir'de 30. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 29 müsabakada en fazla alınan sonuç beraberlik oldu. İki takım 14 karşılaşmada birbirlerine üstünlük kuramadı. Fenerbahçe deplasmanda rakibini 9 kez mağlup etmeyi başarırken, Göztepe ise taraftarının önünde 6 kez galibiyete uzandı.

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 58 lig maçında en farklı galibiyete sarı-lacivertliler imza attı. İstanbul'da 1974-1975 sezonunda yapılan müsabakada Fenerbahçe, sahadan 7-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip ayrıca 2001-2002 sezonunda İzmir'den 5-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı. Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 8 galibiyetini tek farklı skorlarla elde ederken 1970-71 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

MAÇIN HAKEMİ YASİN KOL

Göztepe-Fenerbahçe maçını Yasin Kol yönetiyor. Kol'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu.


