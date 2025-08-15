CANLI SKOR ANA SAYFA
Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Ligde ilk maçına çıkmaya hazırlanan sarı lacivertliler 3 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor. Jose Mourinho zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği ilk 11'ini netleştirmeye başladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 13:40
Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki ilk maçında 16 Ağustos Cumartesi günü Göztepe'yle İzmir'de karşılaşacak.

Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabaka 21.30'da başlayacak. Yasin Kol'un yöneteceği 90 dakikada Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi mücadelesinde Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle karşı karşıya geldi.

Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

Deplasmanda oynanan maçı uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, sahasında 5-2 kazanarak play-off turuna yükseldi. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Avrupa kupaları maçı oynayan ekiplerin geçen haftaki lig maçlarını ertelemesiyle, Süper Lig'deki ilk müsabakasına Göztepe deplasmanında çıkacak.

Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Göztepe mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 2 eksik isim bulunuyor.

Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

Uzun süredir tedavisi süren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile takımla çalışmalara başlasa da antrenman eksiği bulunan Rodrigo Becao, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.

Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

KADRODA ROTASYON

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, bu maçı düşünerek Göztepe karşısında rotasyona gidecek.

Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

Sarı-lacivertli ekipte UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Cengiz Ünder ve Diego Carlos'un maçta forma giymesi bekleniyor. Feyenoord'la oynanan 2 mücadelede süre almayan Çağlar Söyüncü ve Djiku'nun yanı sıra İrfan Can Kahveci de Göztepe karşısında formaya yakın isimler.

Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

İŞTE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:

İRFAN CAN, SEMEDO, DIEGO CARLOS (DJIKU), ÇAĞLAR, BROWN, İSMAİL, FRED, CENGİZ, İRFAN CAN KAHVECİ, TALISCA, EN-NESYRI

F.Bahçe'de Anderson Talisca endişesi!
