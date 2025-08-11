TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e dev talip!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon forma fırsatı bulduğu maçlarda kendini kanıtlayan ve Jose Mourinho için önemli bir isim haline gelen Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev bir takımın ilgi duyduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika FB transfer haberleri

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek'i transfer listesine aldı. Fransız basınında yer alan haberlere göre, PSG'nin 19 yaşındaki stoperi bir süredir yakından takip ettiği ve oyuncu hakkında detaylı bir analiz raporu hazırlattığı belirtildi. Teknik Direktör Luis Enrique'ye sunulan raporun ardından, Yusuf'un isminin PSG'nin transfer planlamasında öne çıktığı ifade edildi.


Takvim'de yer alan habere göre Paris temsilcisinin bu yaz transfer döneminde kadrosuna iki stoper katmak istediği ve Akçiçek'in bu doğrultuda listede yer aldığı bildirildi. Öte yandan PSG'nin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen 22 yaşındaki Ukraynalı savunma oyuncusu Ilya Zabarnyi'yi de 67 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmeye yakın olduğu aktarıldı.

Zabarnyi transferinin, Yusuf planıyla doğrudan bir bağlantısı olmadığı; her iki oyuncunun da kadroya dahil edilebileceği vurgulandı. Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 14 resmi maça çıkan Akçiçek, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı-Lacivertliler'in genç oyuncuyu 20 milyon Euro'nun altında satmayacağı bilinen detaylar arasında

