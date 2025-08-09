CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? | Fenerbahçe maçı ertelendi mi, neden ertelendi?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? | Fenerbahçe maçı ertelendi mi, neden ertelendi?

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasıyla birlikte ilk hafta maçları oynanıyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ertelenme haberiyle birlikte, sarı-lacivertli taraftarlar konunun detaylarına ilişkin aramalarını hızlandırdı. Bir yandan Avrupa'da başarı yakalamaya çalışan Kanarya, bir yandan da ligde şampiyonluk için mücadele ederek 12 senelik hasretini dindirmek istiyor. Peki Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? | Fenerbahçe maçı ertelendi mi, neden ertelendi?

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 12:04
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? | Fenerbahçe maçı ertelendi mi, neden ertelendi?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu ilk maçında Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu, taraftarlar arasında büyük bir heyecanla beklenen karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu. Avrupa'daki temsilcilerimizden olan ve 6 Ağustos'ta deplasmanda oynanan ilk maçta 2-1'lik yenilgi alan sarı-lacivertliler, 12 Ağustos'ta Ülker Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçına tur umuduyla hazırlanıyor. Ligde ise 12 yıllık şampiyonluk hasretine bu sene son vermeyi düşleyen Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçına dair tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

FENERBAHÇE MAÇI ERTELENDİ Mİ, NEDEN ERTELENDİ?

9 Ağustos Cumartesi günü, saat 21.30'da oynanması beklenen Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçı ertelendi. TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sezon ülkemizi UEFA Turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir."

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF, 5 Ağustos 2025'te yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin yanı sıra Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçlarının da ertelendiğini duyurdu. Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki yoğun fikstürü nedeniyle alınan kararın ardından TFF, erteleme maçlarının yen, tarihlerini duyurmadı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in ertelenen maçlarının tarihleri, Avrupa kupalarındaki takvimin netleşmesinin ardından belli olacak.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord'u Kadıköy'de en az 2 farkla yenerse Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek. Bu aşamada, bir başka güçlü rakiple eşleşecek olan sarı-lacivertliler, gruplara kalma şansını elde etmek için mücadele edecek. Play-off turunu geçmesi halinde, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılacak.

Ancak Fenerbahçe, Feyenoord'a elenirse Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turunda devam edecek. Bu durumda, Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalmak için bir başka rakiple karşılaşacak ve Avrupa'da mücadele etme fırsatını sürdürecek.

Okan Buruk 'mümkün değil' demişti! G.Saray dünya yıldızını kadrosuna katıyor
G.Saray Ederson ile anlaştı!
Demet Akalın’a eski dansçısından büyük suçlama: “Kameralar araştırılsın!”
Çeşme'nin su hasreti bitiyor! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Bugün hizmete alıyoruz!
Kerem'in imza tarihi belli oldu! F.Bahçe Feyenoord'a elenirse...
G.Saray İlkay ile anlaşma sağladı
Anasayfa
