Eski dost rakip oldu

2015-18 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie, Feyenoord'un başında sarı-lacivertlilere rakip olacak. Hollandalı futbol adamı, karşılaşmanın önemine değindi ve "Fenerbahçe ile iki kez oynamak hepimiz için harika olacak. Jose Mourinho kendini kanıtlamış üst düzey teknik direktör. Yaklaşık otuz yıldır harika iş çıkarıyor. Ne pahasına olursa olsun kazanma isteğinden bahsediyorsanız, Mourinho bunun en iyi örneğidir" açıklamasını yaptı.
2015-18 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie, Feyenoord'un başında sarı-lacivertlilere rakip olacak. Hollandalı futbol adamı, karşılaşmanın önemine değindi ve "Fenerbahçe ile iki kez oynamak hepimiz için harika olacak. Jose Mourinho kendini kanıtlamış üst düzey teknik direktör. Yaklaşık otuz yıldır harika iş çıkarıyor. Ne pahasına olursa olsun kazanma isteğinden bahsediyorsanız, Mourinho bunun en iyi örneğidir" açıklamasını yaptı.