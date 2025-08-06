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Haberler Fenerbahçe Eski dost rakip oldu

Eski dost rakip oldu

2015-18 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie, Feyenoord'un başında sarı-lacivertlilere rakip olacak. Hollandalı futbol adamı, karşılaşmanın önemine değindi ve "Fenerbahçe ile iki kez oynamak hepimiz için harika olacak. Jose Mourinho kendini kanıtlamış üst düzey teknik direktör. Yaklaşık otuz yıldır harika iş çıkarıyor. Ne pahasına olursa olsun kazanma isteğinden bahsediyorsanız, Mourinho bunun en iyi örneğidir" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
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Eski dost rakip oldu
2015-18 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie, Feyenoord'un başında sarı-lacivertlilere rakip olacak. Hollandalı futbol adamı, karşılaşmanın önemine değindi ve "Fenerbahçe ile iki kez oynamak hepimiz için harika olacak. Jose Mourinho kendini kanıtlamış üst düzey teknik direktör. Yaklaşık otuz yıldır harika iş çıkarıyor. Ne pahasına olursa olsun kazanma isteğinden bahsediyorsanız, Mourinho bunun en iyi örneğidir" açıklamasını yaptı.
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