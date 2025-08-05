Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan dikkat çeken sözler! "Sorunuza cevap vermeyeceğim"

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Hollanda ekibi Feyenoord ile kozlarını paylaşacak.

Bu kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho ve Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu. İşte bu sözlerin tamamı...

Basın toplantısında ilk olarak Mert Hakan Yandaş söz aldı. İşte Mert Hakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"SAHA İÇİNDE VE DIŞINDA YARDIM ETMEK İSTİYORUM"

"Takıma saha içinde ve saha dışında yardım etmek istiyorum. Şu anda saha dışındayım ama desteğim devam ediyor. Yeni gelen oyunculara camianın büyüklüğünü anlatmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli bir konu, bunu sürdürmeye devam edeceğim."

"TÜNELİN SONUNDAKİ IŞIĞI GÖRDÜM"

"4 aydır her gün yaklaşık 3-4 saat idman yapıyorum. Şu anda tünelin sonundaki ışığı görmüş durumdayım. İnşallah güçlü bir şekilde geri döneceğim."

"KAPTANLIK BANDININ ÖNEMİ YOK"

"Kaptanlık bandının benim için hiçbir zaman önemi olmadı. Fenerbahçe'de 6. sezonum, ilk gün nasıl davranıyorsam bugün de o bilinçle davranmaya devam ediyorum."

İŞTE JOSE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI:

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA OLACAK"

"Buraya gelmekten çok mutluyum. Buraya ilk geldiğim zaman 1997 yılıydı. O kadar çok Feyenoord'a karşı oynadım ki artık maçları unuttum. Burası çok güzel. Her zaman Feyenoord'u yeniyorum diye düşünmüyorum. İyi oynuyorlar, onlara karşı hazırlıklı olmalıyız Feyenoord, genç ve iyi bir takım. İyi bir teknik direktörleri var. Bizim için büyük bir meydan okuma olacak."

"SORUNUZA CEVAP VERMEYECEĞİM"

- Feyenoord'da sizi en çok etkileyen futbolcu kim?

"Sorunuza cevap vermeyeceğim. Eğer cevap verirsem bu oyuncular mutlu ve motive olacak. İsmini belirtmediğim oyuncular da bana kızıp iki kat fazla motive olacak. Dolayısıyla Van Persie'nin takımı motive etme işini ben yapmayacağım."

"TURU GEÇME ŞANSIMIZ %50"

"Turu geçme şansımızı %50 olarak görüyorum. Bizi favori görmüyorum ama onları da asla favori göstermiyorum."

"SKRINIAR VE SEMEDO OYNAYABİLECEK DURUMDULAR"

"Milan Skriniar ve Nelson Semedo, oynayabilecek durumdalar. Mert Hakan hariç burada olan herkes oynayabilecek durumda. Duygusal anlamda bu durum onlar için zor değil. Skriniar, bizim için yeni bir transfer değil. Daha önce de burada oynayan bir oyuncu."

"BU SENE BENİ NELERİN BEKLEDİĞİNİ BİLİYORUM"

"Ben her zaman elimden gelenin en iyisini vermeye çalışırım. Oyuncuların ve çalışanların da en iyisini yapması için zorlamaya çalışırım. Geçen sene her şey yeniydi benim için. Ama en azından bu sene beni nelerin beklediğini biliyorum. Burası benim için yeni bir ülke değil, bu yüzden sürprizler olmayacak. Geçen seneye kıyasla bu avantajım olduğunu söyleyebilirim."