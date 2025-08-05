Fenerbahçe Hollanda'da Avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Feyenoord maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçında Feyenoord karşısına çıkacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak. İşte Jose Mourinho'nun Feyenoord karşısında muhtemel ilk 11 seçimi... (FB SPOR HABERİ)
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Hollanda futbolunun köklü kulüpleri arasında yer alan Feyenoord karşısında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı ilk maçında avantajlı bir skor almanın hesaplarını yapıyor.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, Feyenoord deplasmanında oynayacağı maçın rövanşında 12 Ağustos Salı akşamı Kadıköy'de rakibini ağırlayacak. Mücadele 20:00'de başlayacak. Feyenoord karşısında turu geçmesi halinde Fenerbahçe adını play-off turuna yazdıracak.
PLAY-OFF KURASI ÇEKİLDİ
Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek. Sarı-lacivertliler, Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe'de Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak ve Emre Mor kadroda yer almadı.
YENİ TRANSFERLER KADRODA
Öte yandan sarı lacivertlilerde Milan Skriniar ve Nelson Semedo, Feyenoord maçı için kamp kadrosuna dahil edildi.
İSMAİL YÜKSEK DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan futbolculardan İsmail Yüksek'ten iyi haber geldi. Sakatlığı nedeniyle Portekiz kampında takımdan uzak kalan ve bu süreçte tedavi görüp bireysel çalışmalar yapan milli futbolcu tamamen iyileşti.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe - Feyenoord eşleşmesi birçok hikayeyi de beraberinde getirecek. Hollanda ekibinin teknik direktörü Robin van Persie, eski takımı Fenerbahçe'ye rakip oluyor. Ayrıca Fenerbahçeli Szymanski de eski takımına karşı forma giyecek. Daha önce iki takımın formasını giyen yıldız oyuncular arasında Pierre van Hoijdoonk ve Dirk Kuyt gibi isimler de bulunuyor.