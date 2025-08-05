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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Hollanda'da Avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Feyenoord maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe Hollanda'da Avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Feyenoord maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçında Feyenoord karşısına çıkacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak. İşte Jose Mourinho'nun Feyenoord karşısında muhtemel ilk 11 seçimi... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 12:25
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Fenerbahçe Hollanda'da Avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Feyenoord maçı muhtemel 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Hollanda futbolunun köklü kulüpleri arasında yer alan Feyenoord karşısında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı ilk maçında avantajlı bir skor almanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe Hollanda'da Avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Feyenoord maçı muhtemel 11'i

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Feyenoord deplasmanında oynayacağı maçın rövanşında 12 Ağustos Salı akşamı Kadıköy'de rakibini ağırlayacak. Mücadele 20:00'de başlayacak. Feyenoord karşısında turu geçmesi halinde Fenerbahçe adını play-off turuna yazdıracak.

Fenerbahçe Hollanda'da Avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Feyenoord maçı muhtemel 11'i

PLAY-OFF KURASI ÇEKİLDİ

Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek. Sarı-lacivertliler, Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe Hollanda'da Avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Feyenoord maçı muhtemel 11'i

EKSİKLER VAR

Fenerbahçe'de Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak ve Emre Mor kadroda yer almadı.

Fenerbahçe Hollanda'da Avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Feyenoord maçı muhtemel 11'i

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Öte yandan sarı lacivertlilerde Milan Skriniar ve Nelson Semedo, Feyenoord maçı için kamp kadrosuna dahil edildi.

Fenerbahçe Hollanda'da Avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Feyenoord maçı muhtemel 11'i

İSMAİL YÜKSEK DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan futbolculardan İsmail Yüksek'ten iyi haber geldi. Sakatlığı nedeniyle Portekiz kampında takımdan uzak kalan ve bu süreçte tedavi görüp bireysel çalışmalar yapan milli futbolcu tamamen iyileşti.

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Fenerbahçe Hollanda'da Avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Feyenoord maçı muhtemel 11'i

ESKİ YILDIZLAR RAKİP OLDU

Fenerbahçe - Feyenoord eşleşmesi birçok hikayeyi de beraberinde getirecek. Hollanda ekibinin teknik direktörü Robin van Persie, eski takımı Fenerbahçe'ye rakip oluyor. Ayrıca Fenerbahçeli Szymanski de eski takımına karşı forma giyecek. Daha önce iki takımın formasını giyen yıldız oyuncular arasında Pierre van Hoijdoonk ve Dirk Kuyt gibi isimler de bulunuyor.

Fenerbahçe Hollanda'da Avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Feyenoord maçı muhtemel 11'i

İŞTE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11

İrfan Can, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Oğuz Aydın, Jhon Duran.

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