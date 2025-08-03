Kerem hamlesi

Fenerbahçe'nin kanat takviyesi için gündemine aldığı Kerem Aktürkoğlu transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dünyaca ünlü spor gazetecisi Fabrizio Romano'nun; Kerem Aktürkoğlu transferinde önemli bir mesafe kat eden Fenerbahçe'nin, yakın zamanda bir anlaşma sağlanamadığı takdirde farklı hedeflere yöneleceğini iddia etti. Romano, Aktürkoğlu transferinde zamanlamanın önemli bir faktör olduğunu, Fenerbahçe'nin listesinde iki kanadın daha bulunduğunu da ekledi.

KEREM AKTÜRKOĞLU HİÇBİR ŞART KOŞMUYOR

Benfica'nın Kerem için 30 milyon euro bonservis talep ettiği öne sürülürken, Fenerbahçe yönetimi bu rakamı yüksek buldu. Sarı-lacivertliler, fiyatı 15 milyon euro seviyesine çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun da Türkiye'ye dönme kararı verdiği ileri sürüldü. Kulüplerin anlaşması durumunda hiçbir şart koşmayacağı belirtilen milli futbolcunun, Fenerbahçe forması giymeye hazır olduğu ifade edildi.

Benfica'nın geçen yıl 12 milyon euro'ya Galatasaray'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibinde oynadığı 54 resmi karşılaşmada 16 gol atıp, 13 de asist yaptı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon euro maaş istediği öğrenildi. Benfica ise 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.