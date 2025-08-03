CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kerem hamlesi

Kerem hamlesi

Fenerbahçe milli yıldız için seferber oldu. Ünlü spor gazetecisi Fabrizio Romano, sarı-lacivertli yönetimin Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu ile el sıkışmak üzere olduğunu, anlaşma sağlanamazsa farklı hedeflere yöneleceğini öne sürdü

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kerem hamlesi

Fenerbahçe'nin kanat takviyesi için gündemine aldığı Kerem Aktürkoğlu transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dünyaca ünlü spor gazetecisi Fabrizio Romano'nun; Kerem Aktürkoğlu transferinde önemli bir mesafe kat eden Fenerbahçe'nin, yakın zamanda bir anlaşma sağlanamadığı takdirde farklı hedeflere yöneleceğini iddia etti. Romano, Aktürkoğlu transferinde zamanlamanın önemli bir faktör olduğunu, Fenerbahçe'nin listesinde iki kanadın daha bulunduğunu da ekledi.

KEREM AKTÜRKOĞLU HİÇBİR ŞART KOŞMUYOR

Benfica'nın Kerem için 30 milyon euro bonservis talep ettiği öne sürülürken, Fenerbahçe yönetimi bu rakamı yüksek buldu. Sarı-lacivertliler, fiyatı 15 milyon euro seviyesine çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun da Türkiye'ye dönme kararı verdiği ileri sürüldü. Kulüplerin anlaşması durumunda hiçbir şart koşmayacağı belirtilen milli futbolcunun, Fenerbahçe forması giymeye hazır olduğu ifade edildi.

Benfica'nın geçen yıl 12 milyon euro'ya Galatasaray'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibinde oynadığı 54 resmi karşılaşmada 16 gol atıp, 13 de asist yaptı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon euro maaş istediği öğrenildi. Benfica ise 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali!
Derrick Köhn'e Rus kancası!
DİĞER
‘Aile Saadeti’nde Melih Kibar nostaljisi! Birlik ve beraberlik duygusu müzikle harmanlandı
TSK'nın komuta kademesi şekilleniyor! Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: Hangi kararlar alınacak?
Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman!
O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aicha Hamideche Beşiktaş'ta! Aicha Hamideche Beşiktaş'ta! 17:20
F.Bahçe Feyenoord mesaisini sürdürdü F.Bahçe Feyenoord mesaisini sürdürdü 17:19
Zeynep Sönmez antrenörleriyle yollarını ayırdı Zeynep Sönmez antrenörleriyle yollarını ayırdı 17:16
Finlandiya Rallisi'ni Rovanpera kazandı Finlandiya Rallisi'ni Rovanpera kazandı 17:10
Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya! Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya! 16:39
Heung-Min Son'dan duygusal veda! Heung-Min Son'dan duygusal veda! 16:28
Daha Eski
F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali! F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali! 16:22
G.Saray'da Gaziantep FK hazırlıkları başladı G.Saray'da Gaziantep FK hazırlıkları başladı 15:49
Beşiktaş'ta St. Patrick mesaisi Beşiktaş'ta St. Patrick mesaisi 15:46
Trabzonspor sezon hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor sezon hazırlıklarını sürdürdü 15:44
Derrick Köhn'e Rus kancası! Derrick Köhn'e Rus kancası! 15:24
Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman! Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman! 14:58