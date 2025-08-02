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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Manchester United'ın yıldızına kanca! Mourinho hem Amorim hem de oyuncu ile görüşecek

Fenerbahçe'den Manchester United'ın yıldızına kanca! Mourinho hem Amorim hem de oyuncu ile görüşecek

Fenerbahçe savunmaya Nelson Semedo ve Milan Skriniar takviyelerini yapmasının ardından hedefini kanat transferi olarak belirledi. Bu doğrultuda gündemine ise Manchester United'da kariyerini sürdüren o yıldızı alan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun hem Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Ruben Amorim hem de oyuncu ile görüşeceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'den Manchester United'ın yıldızına kanca! Mourinho hem Amorim hem de oyuncu ile görüşecek

Jhon Duran ve Archie Brown sonrası Milan Skriniar ve Nelson Semedo hamleleriyle transferde vites yükselten Fenerbahçe, gözünü daha da yukarı dikti.

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Fenerbahçe'den Manchester United'ın yıldızına kanca! Mourinho hem Amorim hem de oyuncu ile görüşecek

Öncelikli hedefini kanat transferi olarak belirleyen sarı- lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Manchester United forması giyen genç yıldız Alejandro Garnacho var. Kırmızı şeytanların gönderilecekler listesinde yer alan 21 yaşındaki oyuncu için futbol direktörü Devin Özek, önümüzdeki hafta başında İngiltere'ye çıkarma yapacak.

Fenerbahçe'den Manchester United'ın yıldızına kanca! Mourinho hem Amorim hem de oyuncu ile görüşecek

MOURINHO GÖRÜŞECEK

Teknik direktör Jose Mourinho da Garnacho için Rumen Amorim'le bir görüşme gerçekleştirecek. Jose'nin ardından Arjantinli oyuncuyla da facetime yapacağı öğrenildi.

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Fenerbahçe'den Manchester United'ın yıldızına kanca! Mourinho hem Amorim hem de oyuncu ile görüşecek

Arjantinli yıldızın Fenerbahçe'nin ilgisinden memnun olduğu ve sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı da gelen iddialar arasında.

Fenerbahçe'den Manchester United'ın yıldızına kanca! Mourinho hem Amorim hem de oyuncu ile görüşecek

Sarı-lacivertli yönetim, Arjantinli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Fenerbahçe'nin hedefi; transferi kısa süre içinde bitirmek.

Fenerbahçe'den Manchester United'ın yıldızına kanca! Mourinho hem Amorim hem de oyuncu ile görüşecek

ATLETICO'DA YETİŞTİ

Futbola Atletico Madrid altyapısında başlayan Garnacho, 2020'de Manchester United U18 Takımı'na transfer oldu. Arjantinli yıldız, 2022'de ise A Takım'a yükseldi.

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Fenerbahçe'den Manchester United'ın yıldızına kanca! Mourinho hem Amorim hem de oyuncu ile görüşecek

MESSI ÜZERİNİ ÇİZDİ

Alejandro Garnacho, Manchester United formasıyla attığı gol sonrasında Cristiano Ronaldo, sevinci yapınca Arjantin'in süper yıldızı Lionel Messi'nin gazabına uğradı. Leo'nun talebi sonrasında Garnacho, Arjantin Milli Takımı'na alınmadı.

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