Fenerbahçe'den Manchester United'ın yıldızına kanca! Mourinho hem Amorim hem de oyuncu ile görüşecek

Öncelikli hedefini kanat transferi olarak belirleyen sarı- lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Manchester United forması giyen genç yıldız Alejandro Garnacho var. Kırmızı şeytanların gönderilecekler listesinde yer alan 21 yaşındaki oyuncu için futbol direktörü Devin Özek, önümüzdeki hafta başında İngiltere'ye çıkarma yapacak.
MOURINHO GÖRÜŞECEK
Teknik direktör Jose Mourinho da Garnacho için Rumen Amorim'le bir görüşme gerçekleştirecek. Jose'nin ardından Arjantinli oyuncuyla da facetime yapacağı öğrenildi.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Alejandro Garnacho, Manchester United formasıyla attığı gol sonrasında Cristiano Ronaldo, sevinci yapınca Arjantin'in süper yıldızı Lionel Messi'nin gazabına uğradı. Leo'nun talebi sonrasında Garnacho, Arjantin Milli Takımı'na alınmadı.