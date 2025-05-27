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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Yıldız Holding'de kutlandı

Yıldız Holding'de kutlandı

Turkish Airlines EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 mağlup ederek tarihinde ikinci kez şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun zaferi, Yıldız Holding'in Çamlıca'daki kampüsünde kutlandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 06:51
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Yıldız Holding'de kutlandı

Turkish Airlines EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 mağlup ederek tarihinde ikinci kez şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun zaferi, Yıldız Holding'in Çamlıca'daki kampüsünde kutlandı. Kutlamaya Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ev sahipliği yaptı. Euro- League şampiyonluğu Ülker ile uzun süredir devam eden iş birliği sürecinin bir parçası olarak değerlendirildi. Kutlama sırasında 2017 yılında kazanılan ilk EuroLeague kupası da sergilenirken, etkinlik pasta kesimiyle sona erdi.

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