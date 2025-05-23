TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar Fenerbahçe'de kalacak mı? Menajerinden flaş açıklama

Slovak basınından Sportnet'e konuşan Sistici, "Skriniar İstanbul'da mutlu mu?" sorusuna yanıt olarak "Ocak ayında, birçok teklife rağmen, bizi harika insanlarla dolu harika bir kulübe taşıyan cesur ama iyi düşünülmüş bir karar aldık. Bugün bu kararı çok olumlu değerlendiriyoruz." cevabını verdi.

Sistici, "Jose Mourinho, Skriniar hakkında hangi olumlu şeyleri söylüyor?" sorusunu ise "Sezon henüz bitmedi, dolayısıyla tam bir değerlendirme ancak sezon bittikten sonra yapılabilecek ama hem kulübün hem de teknik direktörün Milan'ın son aylardaki performansından ve kişiliğinden memnun olduğunu düşünüyorum. Ve bu hem futbol perspektifinden, hem de insani perspektiften. Elbette kulübün ve taraftarların umduğu sonuçları alamamaları bizi üzüyor." şeklinde yanıtladı.