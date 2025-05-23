TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar Fenerbahçe'de kalacak mı? Menajerinden flaş açıklama
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde PSG'den kiraladığı Milan Skriniar performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği Slovak stoperin menajerinden transferi hakkında çarpıcı bir açıklama geldi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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Slovak basınından Sportnet'e konuşan Sistici, "Skriniar İstanbul'da mutlu mu?" sorusuna yanıt olarak "Ocak ayında, birçok teklife rağmen, bizi harika insanlarla dolu harika bir kulübe taşıyan cesur ama iyi düşünülmüş bir karar aldık. Bugün bu kararı çok olumlu değerlendiriyoruz." cevabını verdi.
Sistici, "Jose Mourinho, Skriniar hakkında hangi olumlu şeyleri söylüyor?" sorusunu ise "Sezon henüz bitmedi, dolayısıyla tam bir değerlendirme ancak sezon bittikten sonra yapılabilecek ama hem kulübün hem de teknik direktörün Milan'ın son aylardaki performansından ve kişiliğinden memnun olduğunu düşünüyorum. Ve bu hem futbol perspektifinden, hem de insani perspektiften. Elbette kulübün ve taraftarların umduğu sonuçları alamamaları bizi üzüyor." şeklinde yanıtladı.
Bonservisi PSG'de olan Skriniar'ın Fransız ekibiyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan 30 yaşındaki futbolcu, mevcut sezonda sarı-lacivertli formayı 26 maçta giyerken 3 gol 2 asistlik performans gösterdi.
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