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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar Fenerbahçe'de kalacak mı? Menajerinden flaş açıklama

TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar Fenerbahçe'de kalacak mı? Menajerinden flaş açıklama

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde PSG'den kiraladığı Milan Skriniar performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği Slovak stoperin menajerinden transferi hakkında çarpıcı bir açıklama geldi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 15:31
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TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar Fenerbahçe'de kalacak mı? Menajerinden flaş açıklama

Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde katılan ve gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların beğenisini kazanan Milan Skriniar hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar Fenerbahçe'de kalacak mı? Menajerinden flaş açıklama

Sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'yle olan kiralık sözleşmesi sona erecek Slovak futbolcunun kariyerine sarı-lacivertli ekipte mi yoksa başka bir takımda mı devam edeceği sorusu belirsizliğini koruyor.

TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar Fenerbahçe'de kalacak mı? Menajerinden flaş açıklama

Son olarak Skriniar'ın menajeri Roberto Sistici, oyuncunun geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar Fenerbahçe'de kalacak mı? Menajerinden flaş açıklama

Slovak basınından Sportnet'e konuşan Sistici, "Skriniar İstanbul'da mutlu mu?" sorusuna yanıt olarak "Ocak ayında, birçok teklife rağmen, bizi harika insanlarla dolu harika bir kulübe taşıyan cesur ama iyi düşünülmüş bir karar aldık. Bugün bu kararı çok olumlu değerlendiriyoruz." cevabını verdi.

TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar Fenerbahçe'de kalacak mı? Menajerinden flaş açıklama

Sistici, "Jose Mourinho, Skriniar hakkında hangi olumlu şeyleri söylüyor?" sorusunu ise "Sezon henüz bitmedi, dolayısıyla tam bir değerlendirme ancak sezon bittikten sonra yapılabilecek ama hem kulübün hem de teknik direktörün Milan'ın son aylardaki performansından ve kişiliğinden memnun olduğunu düşünüyorum. Ve bu hem futbol perspektifinden, hem de insani perspektiften. Elbette kulübün ve taraftarların umduğu sonuçları alamamaları bizi üzüyor." şeklinde yanıtladı.

TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar Fenerbahçe'de kalacak mı? Menajerinden flaş açıklama

Bonservisi PSG'de olan Skriniar'ın Fransız ekibiyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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