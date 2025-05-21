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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Rasmus Hojlund operasyonu! Satın alma opsiyonlu kiralama...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Rasmus Hojlund operasyonu! Satın alma opsiyonlu kiralama...

İngiltere'de beklentilerin altında kalan ve Manchester United tarafından gönderilecekler listesine eklenen Rasmus Hojlund için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı lacivertliler, Branco aracılığıyla Kırmızı Şeytanlar'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunulacak. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Rasmus Hojlund operasyonu! Satın alma opsiyonlu kiralama...

Edin Dzeko'yla yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, Boşnak yıldızın yerini dünyaca ünlü bir golcüyle doldurmak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında; Manchester United'da beklentilerin altında kalan Rasmus Hojlund olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Rasmus Hojlund operasyonu! Satın alma opsiyonlu kiralama...

22 yaşındaki Danimarkalı santrfor için Fenerbahçe sportif direktörü Branco'nun kısa süre içinde İngiltere'ye gidip, kırmızı-şeytanlarla masaya oturacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Rasmus Hojlund operasyonu! Satın alma opsiyonlu kiralama...

SADECE 4 GOL ATABİLDİ

İngiliz medyası da bu transfer girişimini doğruladı. Dün Ada basınına yansıyan haberlerde, şu ifadelere yer verildi: "Hojlund, Old Trafford'da beklentilerin çok altında kaldı. Bu sezon 31 Premier Lig maçında sadece 4 gol atabildi. Bu nedenle yollar ayrılacak. Türk ekibi Fenerbahçe, kiralama teklifi hazırlığı içinde. Finansal detaylar henüz bilinmiyor ancak böyle bir anlaşma; Jose Mourinho'nun İstanbul'da elini fazlasıyla güçlendirecektir."

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