TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Rasmus Hojlund operasyonu! Satın alma opsiyonlu kiralama...

Edin Dzeko'yla yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, Boşnak yıldızın yerini dünyaca ünlü bir golcüyle doldurmak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında; Manchester United'da beklentilerin altında kalan Rasmus Hojlund olduğu ortaya çıktı.
22 yaşındaki Danimarkalı santrfor için Fenerbahçe sportif direktörü Branco'nun kısa süre içinde İngiltere'ye gidip, kırmızı-şeytanlarla masaya oturacağı öğrenildi.
SADECE 4 GOL ATABİLDİ
İngiliz medyası da bu transfer girişimini doğruladı. Dün Ada basınına yansıyan haberlerde, şu ifadelere yer verildi: "Hojlund, Old Trafford'da beklentilerin çok altında kaldı. Bu sezon 31 Premier Lig maçında sadece 4 gol atabildi. Bu nedenle yollar ayrılacak. Türk ekibi Fenerbahçe, kiralama teklifi hazırlığı içinde. Finansal detaylar henüz bilinmiyor ancak böyle bir anlaşma; Jose Mourinho'nun İstanbul'da elini fazlasıyla güçlendirecektir."
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