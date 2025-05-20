TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Rayan Cherki bombası! Fransız basını müjdeledi

Koç'un hedefindeki oyuncularından birinin de Olympique Lyon'un 21 yaşındaki yıldızı Rayan Cherki olduğu ortaya çıktı. Lyon'un yollarını ayırma kararı aldığı Cezayirli asıllı oyuncu için ilk temas kuruldu.

FESİH BEDELİ 22 MİLYON EURO Lyon altyapısında yetişen oyuncunun 22 milyon euroluk serbest kalma maddesi var. 21 yaşındaki Cherki'nin de kariyerinde yeni sayfa açmak istediğini belirten Fransız basını, Fenerbahçe'nin bu transferi bitirebileceğini iddia etti.