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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Rayan Cherki bombası! Fransız basını müjdeledi

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Rayan Cherki bombası! Fransız basını müjdeledi

Yeni sezonda ezeli rakibi Galatasaray'ı alt ederek şampiyonluk müjdelemek isteyen Fenerbahçe'de rota yaz transfer dönemine çevrildi. Sarı lacivertlilerin Lyon'un yıldız ismi Rayan Cherki için harekete geçtiği aktarıldı. İşte yetenekli kanat oyuncusunun fesih bedeli ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 06:51
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Rayan Cherki bombası! Fransız basını müjdeledi

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonun transfer planlamasına şimdiden başladı. Birbirinden önemli isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, eylül ayındaki olağanüstü genel kurul öncesinde bombaları üst üste patlatacak.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Rayan Cherki bombası! Fransız basını müjdeledi

Koç'un hedefindeki oyuncularından birinin de Olympique Lyon'un 21 yaşındaki yıldızı Rayan Cherki olduğu ortaya çıktı. Lyon'un yollarını ayırma kararı aldığı Cezayirli asıllı oyuncu için ilk temas kuruldu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Rayan Cherki bombası! Fransız basını müjdeledi

FESİH BEDELİ 22 MİLYON EURO

Lyon altyapısında yetişen oyuncunun 22 milyon euroluk serbest kalma maddesi var. 21 yaşındaki Cherki'nin de kariyerinde yeni sayfa açmak istediğini belirten Fransız basını, Fenerbahçe'nin bu transferi bitirebileceğini iddia etti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Rayan Cherki bombası! Fransız basını müjdeledi

Oyuncuya Avrupa'nın önemli kulüplerinden de teklifler olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Rayan Cherki bombası! Fransız basını müjdeledi

Lyon, 2026'da sözleşmesi bitecek olmasından dolayı Cherki'yi bedelsiz kaçırmamak için bu yaz döneminde satacak.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Rayan Cherki bombası! Fransız basını müjdeledi

Cherki, bu sezon 44 karşılaşamda, 12 gol attı, 20 de asist yaptı. Cherki, kariyerinde Lyon'dan başka takımda oynamadı.

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