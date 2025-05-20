TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Rayan Cherki bombası! Fransız basını müjdeledi
Yeni sezonda ezeli rakibi Galatasaray'ı alt ederek şampiyonluk müjdelemek isteyen Fenerbahçe'de rota yaz transfer dönemine çevrildi. Sarı lacivertlilerin Lyon'un yıldız ismi Rayan Cherki için harekete geçtiği aktarıldı. İşte yetenekli kanat oyuncusunun fesih bedeli ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Oyuncuya Avrupa'nın önemli kulüplerinden de teklifler olduğu vurgulandı.
Lyon, 2026'da sözleşmesi bitecek olmasından dolayı Cherki'yi bedelsiz kaçırmamak için bu yaz döneminde satacak.
Cherki, bu sezon 44 karşılaşamda, 12 gol attı, 20 de asist yaptı. Cherki, kariyerinde Lyon'dan başka takımda oynamadı.
DİĞER