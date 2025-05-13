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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’de kaleci operasyonu! İşte Livakovic'in yerine gelecek isim

Fenerbahçe’de kaleci operasyonu! İşte Livakovic'in yerine gelecek isim

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Fenerbahçe, kaleci kadrosunda köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Performansı eleştirilen Dominik Livakovic ile yolların ayrılması gündemde. Sarı-lacivertliler, Hırvat eldivenin yerine ise dünya futbolunun önemli isimlerinden David De Gea'yı kadrosuna katmayı planlıyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 09:08
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Fenerbahçe’de kaleci operasyonu! İşte Livakovic'in yerine gelecek isim

Yeni sezon öncesi kadro planlamasına hız veren Fenerbahçe, kaleci rotasyonunda radikal bir değişime hazırlanıyor.

Fenerbahçe’de kaleci operasyonu! İşte Livakovic'in yerine gelecek isim

Performansı tartışma konusu olan Dominik Livakovic için ayrılık kapıda.

Fenerbahçe’de kaleci operasyonu! İşte Livakovic'in yerine gelecek isim

Hırvat kalecinin yerine ise dünya futbolunun tanınmış isimlerinden David De Gea'nın gündeme geldiği iddia ediliyor.

Fenerbahçe’de kaleci operasyonu! İşte Livakovic'in yerine gelecek isim

Sabah gazetesinin haberine göre, sarı-lacivertliler 3 yıllık sözleşmesi devam eden Livakovic'i satış listesine koydu.

Fenerbahçe’de kaleci operasyonu! İşte Livakovic'in yerine gelecek isim

Fenerbahçe yönetimi, Hırvat eldiveni 10 milyon Euro'nun altında bir bonservis bedeliyle göndermeyi düşünmüyor.

Fenerbahçe’de kaleci operasyonu! İşte Livakovic'in yerine gelecek isim

La Liga'dan iki kulübün Livakovic için devreye girdiği ve oyuncunun da İspanya'da oynamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe’de kaleci operasyonu! İşte Livakovic'in yerine gelecek isim

Fenerbahçe cephesinde Livakovic'in olası ayrılığı durumunda kaleye düşünülen isim ise büyük yankı uyandıracak cinsten.

Fenerbahçe’de kaleci operasyonu! İşte Livakovic'in yerine gelecek isim

Sarı-lacivertlilerin radarında, bir dönem Manchester United ile Avrupa'nın en değerli kalecilerinden biri haline gelen David De Gea bulunuyor.

Fenerbahçe’de kaleci operasyonu! İşte Livakovic'in yerine gelecek isim

Şu anda Fiorentina ile sezonu geçiren 34 yaşındaki İspanyol file bekçisinin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Fenerbahçe’de kaleci operasyonu! İşte Livakovic'in yerine gelecek isim

Ancak De Gea'nın kulübüyle 1 yıllık opsiyon maddesi de mevcut.

Fenerbahçe’de kaleci operasyonu! İşte Livakovic'in yerine gelecek isim

2018 yılında 70 milyon Euro piyasa değerine ulaşarak kariyer zirvesine çıkan De Gea, uzun süredir Türkiye'den ciddi bir ilgi görüyordu.

Fenerbahçe’de kaleci operasyonu! İşte Livakovic'in yerine gelecek isim

Fenerbahçe'nin De Gea ile temasa geçmesi ve şartları değerlendirmesi bekleniyor.

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