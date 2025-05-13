Fenerbahçe’de kaleci operasyonu! İşte Livakovic'in yerine gelecek isim
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Fenerbahçe, kaleci kadrosunda köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Performansı eleştirilen Dominik Livakovic ile yolların ayrılması gündemde. Sarı-lacivertliler, Hırvat eldivenin yerine ise dünya futbolunun önemli isimlerinden David De Gea'yı kadrosuna katmayı planlıyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
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Sabah gazetesinin haberine göre, sarı-lacivertliler 3 yıllık sözleşmesi devam eden Livakovic'i satış listesine koydu.
Fenerbahçe yönetimi, Hırvat eldiveni 10 milyon Euro'nun altında bir bonservis bedeliyle göndermeyi düşünmüyor.
La Liga'dan iki kulübün Livakovic için devreye girdiği ve oyuncunun da İspanya'da oynamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.
Fenerbahçe cephesinde Livakovic'in olası ayrılığı durumunda kaleye düşünülen isim ise büyük yankı uyandıracak cinsten.
Sarı-lacivertlilerin radarında, bir dönem Manchester United ile Avrupa'nın en değerli kalecilerinden biri haline gelen David De Gea bulunuyor.
Şu anda Fiorentina ile sezonu geçiren 34 yaşındaki İspanyol file bekçisinin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Ancak De Gea'nın kulübüyle 1 yıllık opsiyon maddesi de mevcut.
2018 yılında 70 milyon Euro piyasa değerine ulaşarak kariyer zirvesine çıkan De Gea, uzun süredir Türkiye'den ciddi bir ilgi görüyordu.
Fenerbahçe'nin De Gea ile temasa geçmesi ve şartları değerlendirmesi bekleniyor.
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