Fenerbahçe’de kaleci operasyonu! İşte Livakovic'in yerine gelecek isim

Sabah gazetesinin haberine göre, sarı-lacivertliler 3 yıllık sözleşmesi devam eden Livakovic'i satış listesine koydu.

Fenerbahçe yönetimi, Hırvat eldiveni 10 milyon Euro'nun altında bir bonservis bedeliyle göndermeyi düşünmüyor.