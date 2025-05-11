TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Xhaka için gözünü kararttı! Galatasaray ne verirse...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündemindeki Granit Xhaka'yı listesine ekledi. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, sarı-lacivertlilerin Xhaka transferine ilişkin çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 13:43 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 14:07
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Kanarya, Bayer Leverkusen forması giyen İsviçreli orta saha oyuncusunu kadrosuna katarak sarı-kırmızılılara transfer çalımı atmak istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Fenerbahçe'nin Galatasaray Xhaka'ya ne teklif ederse 1.5 milyon Euro fazlasını teklif edeceğini öne sürdü.
Kapsal açıklamasında "Aldığım duyuma göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Galatasaray, Granit Xhaka için ne teklif ederse biz 1.5 milyon Euro fazlasını veririz' demiş." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'DEN ÇOK KONUŞULACAK XHAKA HAMLESİ! | İZLEYİN
Granit Xhaka bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 48 maçta 2 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.
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