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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Xhaka için gözünü kararttı! Galatasaray ne verirse...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Xhaka için gözünü kararttı! Galatasaray ne verirse...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündemindeki Granit Xhaka'yı listesine ekledi. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, sarı-lacivertlilerin Xhaka transferine ilişkin çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 13:43 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 14:07
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Xhaka için gözünü kararttı! Galatasaray ne verirse...

Ligde bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bulunan ve şampiyonluk şansı mucizelere kalan Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Xhaka için gözünü kararttı! Galatasaray ne verirse...

Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Xhaka için gözünü kararttı! Galatasaray ne verirse...

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçirecek olan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Granit Xhaka'ya talip oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Xhaka için gözünü kararttı! Galatasaray ne verirse...

Kanarya, Bayer Leverkusen forması giyen İsviçreli orta saha oyuncusunu kadrosuna katarak sarı-kırmızılılara transfer çalımı atmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Xhaka için gözünü kararttı! Galatasaray ne verirse...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Xhaka için gözünü kararttı! Galatasaray ne verirse...

A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Fenerbahçe'nin Galatasaray Xhaka'ya ne teklif ederse 1.5 milyon Euro fazlasını teklif edeceğini öne sürdü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Xhaka için gözünü kararttı! Galatasaray ne verirse...

Kapsal açıklamasında "Aldığım duyuma göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Galatasaray, Granit Xhaka için ne teklif ederse biz 1.5 milyon Euro fazlasını veririz' demiş." ifadelerini kullandı.

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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Xhaka için gözünü kararttı! Galatasaray ne verirse...

Granit Xhaka bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 48 maçta 2 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Xhaka için gözünü kararttı! Galatasaray ne verirse...

Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.

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