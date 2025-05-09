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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Başakşehir-Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir-Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Fatih Terim Sradyumu'nda RAMS Başakşehir'in konuğu olacak. Beşiktaş yenilgisiyle birlikte şampiyonluk yarışında büyük yara alan sarı-lacivertliler, mucizelere bıraktığı şampiyonluk şansını, son üç maça taşımak istiyor. Burak Pakkan'ın düdük çalacağı maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 17:55
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Başakşehir-Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'in konuğu olacak. Şampiyonluk parolasıyla başladığı ligde Galatasaray ile aradaki puan farkının açılmasıyla sarı-lacivertliler için yarış daha da zorlaştı. Ancak son viraja giren Kanarya, Başakşehir karşısında sahadan galibiyetle ayrılıp mucizelere bıraktığı şampiyonluk şansını son üç maça taşımak istiyor. Burak Pakkan'ın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Başakşehir-Fenerbahçe maçı 9 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 17. RANDEVU

Başakşehir'in ev sahipliğinde iki takım arasındaki 16 maçta turuncu-lacivertlilerin 9 galibiyeti bulunuyor. Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet elde ederken sadece 1 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Ligde iki takım arasında oynanan son 12 karşılaşmada Fenerbahçe, 9 galibiyet elde ederken RAMS Başakşehir, 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 2018- 19 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta golsüz berabere kalırken bu müsabakanın ardından ligdeki karşılaşmalarda beraberlik çıkmadı.

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Duarte, Operi, Crespo, Kemen, Yusuf, Djalo, Brnic, Piatek.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Djiku, Kostic, İsmail, Fred, Szymanski, Oğuz, Talisca, En-Nesyri.

6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 5'i lig 1'i Ziraat Türkiye Kupası son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. 2022-23 sezonunda sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, geçen sezon oynanan maçları ise 4-0 ve 1-0'lık skorlarla galip tamamladı. Kupada rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı mücadeleyi ise 3-1 kazandı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda Başakşehir ağlarına 13 gol gönderirken kalesinde 2 gol gördü.

DEPLASMANDA BAŞAKŞEHİR'İN GERİSİNDE

Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasman maçlarında galibiyet sayısında rakibinin gerisinde kaldı. Başakşehir'in ev sahipliğinde iki takım arasındaki 16 maçta turuncu-lacivertlilerin 9 galibiyeti bulunuyor. Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet elde ederken sadece 1 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda 17 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.

SON 12 LİG MAÇINDA BERABERLİK ÇIKMADI

Ligde iki takım arasında oynanan son 12 karşılaşmada Fenerbahçe, 9 galibiyet elde ederken RAMS Başakşehir, 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 2018-19 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta golsüz berabere kalırken bu müsabakanın ardından ligdeki karşılaşmalarda beraberlik çıkmadı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakemi Burak Pakkan oldu. Pakkan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Sarper Barış Saka üstlenecek.

Kritik karşılaşmanın VAR koltuğunda Portekizli hakem Fabio Verissimo yer alacak. AVAR'da ise Erkan Engin görev yapacak.

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