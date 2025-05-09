CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Başakşehir Fenerbahçe CANLI İZLE | F.Bahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir Fenerbahçe CANLI İZLE | F.Bahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Fatih Terim Sradyumu'nda RAMS Başakşehir'in konuğu olacak. Beşiktaş yenilgisiyle birlikte şampiyonluk yarışında büyük yara alan sarı-lacivertliler, mucizelere bıraktığı şampiyonluk şansını, son üç maça taşımak istiyor. Burak Pakkan'ın düdük çalacağı maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 14:47
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başakşehir Fenerbahçe CANLI İZLE | F.Bahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'in konuğu olacak. Şampiyonluk parolasıyla başladığı ligde Galatasaray ile aradaki puan farkının açılmasıyla sarı-lacivertliler için yarış daha da zorlaştı. Ancak son viraja giren Kanarya, Başakşehir karşısında sahadan galibiyetle ayrılıp mucizelere bıraktığı şampiyonluk şansını son üç maça taşımak istiyor. Burak Pakkan'ın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 9 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Başakşehir'in ev sahipliğinde iki takım arasındaki 16 maçta turuncu-lacivertlilerin 9 galibiyeti bulunuyor. Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet elde ederken sadece 1 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ligde iki takım arasında oynanan son 12 karşılaşmada Fenerbahçe, 9 galibiyet elde ederken RAMS Başakşehir, 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 2018- 19 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta golsüz berabere kalırken bu müsabakanın ardından ligdeki karşılaşmalarda beraberlik çıkmadı.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Duarte, Operi, Crespo, Kemen, Yusuf, Djalo, Brnic, Piatek.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Djiku, Kostic, İsmail, Fred, Szymanski, Oğuz, Talisca, En-Nesyri.

6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 5'i lig 1'i Ziraat Türkiye Kupası son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. 2022-23 sezonunda sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, geçen sezon oynanan maçları ise 4-0 ve 1-0'lık skorlarla galip tamamladı. Kupada rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı mücadeleyi ise 3-1 kazandı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda Başakşehir ağlarına 13 gol gönderirken kalesinde 2 gol gördü.

DEPLASMANDA BAŞAKŞEHİR'İN GERİSİNDE

Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasman maçlarında galibiyet sayısında rakibinin gerisinde kaldı. Başakşehir'in ev sahipliğinde iki takım arasındaki 16 maçta turuncu-lacivertlilerin 9 galibiyeti bulunuyor. Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet elde ederken sadece 1 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda 17 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.

SON 12 LİG MAÇINDA BERABERLİK ÇIKMADI

Ligde iki takım arasında oynanan son 12 karşılaşmada Fenerbahçe, 9 galibiyet elde ederken RAMS Başakşehir, 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 2018-19 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta golsüz berabere kalırken bu müsabakanın ardından ligdeki karşılaşmalarda beraberlik çıkmadı.

Bernardo Silva G.Saray'a çok yakın!
G.Saray'a genç 10 numara!
DİĞER
Fenerbahçe'de iki yolcu daha! Kaderlerini Jose Mourinho belirleyecek...
Başkan Erdoğan'dan yerli ve milli markalara boykot çağrısı yapan CHP'ye sert tepki: Bunun adı ekonomik tetikçiliktir
Fenerbahçe'ye Hollandalı sol bek!
G.Saray'da Günay için radikal karar! Gelecek sezon...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! Başakşehir - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! 14:46
Osimhen'den Galatasaray itirafı! Osimhen'den Galatasaray itirafı! 14:36
Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu! Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu! 14:19
G.Saray'da Günay için radikal karar! Gelecek sezon... G.Saray'da Günay için radikal karar! Gelecek sezon... 13:55
Başakşehir - Fenerbahçe maçı detayları! Başakşehir - Fenerbahçe maçı detayları! 13:09
Arda'dan Alex için paylaşım! "Efsane" Arda'dan Alex için paylaşım! "Efsane" 12:52
Daha Eski
Bernardo Silva G.Saray'a çok yakın! Bernardo Silva G.Saray'a çok yakın! 12:41
F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! 12:13
Fenerbahçe'ye Hollandalı sol bek! Fenerbahçe'ye Hollandalı sol bek! 12:13
52 Orduspor FK - Küçükçekmece Sinopspor maçı hangi kanalda? 52 Orduspor FK - Küçükçekmece Sinopspor maçı hangi kanalda? 11:57
Silivrispor - Mazıdağı Fosfat SK maçı hangi kanalda? Silivrispor - Mazıdağı Fosfat SK maçı hangi kanalda? 11:52
Muş Spor Kulübü - Belediye Kütahyaspor maçı hangi kanalda? Muş Spor Kulübü - Belediye Kütahyaspor maçı hangi kanalda? 11:46