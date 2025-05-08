TRANSFER HABERİ - Fred'e sürpriz talip çıktı! Fenerbahçe bonservisini belirledi

32 yaşındaki futbolcunun Sarı-Lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. F.Bahçe Yönetimi son dönemdeki performansını beğenmediği Fred için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Brezilyalı yıldız futbolcu, bu sezon forma giydiği 42 karşılaşmada 5 gol atarken 8 de asist yaptı.