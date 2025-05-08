TRANSFER HABERİ - Fred'e sürpriz talip çıktı! Fenerbahçe bonservisini belirledi
Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'e sürpriz bir talip çıktı. Yıldız oyuncunun transferine Jose Mourinho onay verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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32 yaşındaki futbolcunun Sarı-Lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. F.Bahçe Yönetimi son dönemdeki performansını beğenmediği Fred için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Brezilyalı yıldız futbolcu, bu sezon forma giydiği 42 karşılaşmada 5 gol atarken 8 de asist yaptı.
Sambacı yıldız için şimdiye kadar 83 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.
Takvim'in haberin göre; Fenerbahçe'nin yıldız oyuncudan bonservis beklentisi 15-20 milyon Euro.
Fenerbahçe'nin mevcut teknik direktörü Jose Mourinho da Fred'in sezon sonunda takımdan ayrılmasına onay verdi.
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