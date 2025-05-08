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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fred'e sürpriz talip çıktı! Fenerbahçe bonservisini belirledi

TRANSFER HABERİ - Fred'e sürpriz talip çıktı! Fenerbahçe bonservisini belirledi

Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'e sürpriz bir talip çıktı. Yıldız oyuncunun transferine Jose Mourinho onay verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fred'e sürpriz talip çıktı! Fenerbahçe bonservisini belirledi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız Fred ile ilgili sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fred'e sürpriz talip çıktı! Fenerbahçe bonservisini belirledi

Son dönemde ortaya koyduğu performans nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Sambacı için Körfez kulüplerinin harekete geçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fred'e sürpriz talip çıktı! Fenerbahçe bonservisini belirledi

Suudi Arabistan ve Katar Ligi ekiplerinin gözünün yıldız futbolcuda olduğu ve sezon sonunda Fred için Fenerbahçe'nin kapısını çalacakları belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fred'e sürpriz talip çıktı! Fenerbahçe bonservisini belirledi

32 yaşındaki futbolcunun Sarı-Lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. F.Bahçe Yönetimi son dönemdeki performansını beğenmediği Fred için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Fred'e sürpriz talip çıktı! Fenerbahçe bonservisini belirledi

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Brezilyalı yıldız futbolcu, bu sezon forma giydiği 42 karşılaşmada 5 gol atarken 8 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fred'e sürpriz talip çıktı! Fenerbahçe bonservisini belirledi

Sambacı yıldız için şimdiye kadar 83 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.

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