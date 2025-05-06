Jose Mourinho Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte toplantıdan çıkan karar
Fenerbahçe'de, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından gözler Jose Mourinho'ya çevrildi. Sarı lacivertlilerde eleştirilerin hedefinde yer alan Portekizli teknik adamın geleceğiyle ilgili karar verildi. İşte derbi sonrası yapılan toplantıdan çıkan karar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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YERİN DİBİNE GİRECEK DEĞİLİM
Jose Mourinho derbi yenilgisiyle ilgili BBC'ye konuştu. Portekizli hoca, "Ole, birkaç aydır burada. Öğrenmesi gerekeni öğrenebilecek kadar tecrübeli ve zeki biri. Ben ona tavsiye verecek biri değilim. Maçtan önce tünelde konuştuk, birbirine saygı duyan iki insanın maç öncesinde söyleyeceği normal şeyleri söyledik. O kazandı diye havalara girecek biri değil, ben de derbi kaybettim diye yerin dibine girecek değilim" dedi
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