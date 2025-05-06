Jose Mourinho Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte toplantıdan çıkan karar

Taraftarı önünde aldığı 1-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de hem üzüntü hem de öfke hakim. Başkan Ali Koç ve yönetimi sert şekilde protesto eden Sarı-Lacivertli tribünlerin hedefindeki diğer isim de teknik direktör Jose Mourinho oldu.