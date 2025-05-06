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Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte toplantıdan çıkan karar

Jose Mourinho Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte toplantıdan çıkan karar

Fenerbahçe'de, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından gözler Jose Mourinho'ya çevrildi. Sarı lacivertlilerde eleştirilerin hedefinde yer alan Portekizli teknik adamın geleceğiyle ilgili karar verildi. İşte derbi sonrası yapılan toplantıdan çıkan karar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 06:50
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Jose Mourinho Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte toplantıdan çıkan karar

Taraftarı önünde aldığı 1-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de hem üzüntü hem de öfke hakim. Başkan Ali Koç ve yönetimi sert şekilde protesto eden Sarı-Lacivertli tribünlerin hedefindeki diğer isim de teknik direktör Jose Mourinho oldu.

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Jose Mourinho Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte toplantıdan çıkan karar

ACİL OLARAK TOPLANILDI

Bundan 1 hafta önce Portekizli hoca ile yeni sezon planlamasını yapan hatta divan kurulu toplantısında kararını açıkça deklare eden Başkan Koç'un Beşiktaş yenilgisi sonrası kesin olarak U dönüşü yaptığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre derbiden sonra statta Acun Ilıcalı, Hakan Safi ve Mario Branco ile birlikte acil durum toplantısı yapan Ali Koç'un, Mourinho ile yolları ayırma konusunda ikna edildiği belirlendi. Yönetim içinde bazı isimlerin "Başakşehir maçına Mourinho ile çıkmayalım" görüşünü savunduğu ancak Başkan Koç'un bu karar için sezon sonunu beklemek istediği ifade edildi.

Jose Mourinho Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte toplantıdan çıkan karar

ARAYIŞLAR RESMEN BAŞLADI

Ancak Ali Koç'un artık Mourinho ile yeni sezonda devam etmeyi düşünmediği ve dün itibariyle yeni teknik direktör arayışlarının da resmen başladığı öğrenildi. Alınan kararın kısa süre içinde Jose Mourinho'ya tebliğ edileceği de gelen bilgiler arasında.

Jose Mourinho Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte toplantıdan çıkan karar

YERİN DİBİNE GİRECEK DEĞİLİM


Jose Mourinho derbi yenilgisiyle ilgili BBC'ye konuştu. Portekizli hoca, "Ole, birkaç aydır burada. Öğrenmesi gerekeni öğrenebilecek kadar tecrübeli ve zeki biri. Ben ona tavsiye verecek biri değilim. Maçtan önce tünelde konuştuk, birbirine saygı duyan iki insanın maç öncesinde söyleyeceği normal şeyleri söyledik. O kazandı diye havalara girecek biri değil, ben de derbi kaybettim diye yerin dibine girecek değilim" dedi

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