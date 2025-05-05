Kadıköy'de isyan

Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisinin ardından sarı-lacivertli tribünlerde protestolar başladı. Süper Lig'de bitime 4 maç kala Galatasaray'la puan farkının 8'e yükselmesiyle beraber Kadıköy'de taraftarlar isyan etti. Özellikle 44. dakikada siyahbeyazlılarda Gedson Fernandes'in attığı golle başlayan protestolar maçın bitimiyle beraber daha da büyüdü. Özellikle Başkan Ali Koç'a yönelik ciddi tepkiler dikkatlerden kaçmadı. Başkan Koç istifaya çağrıldı. Stat dışında da bazı taraftarlar tepki gösterdi.

ALİ KOÇ'A İSTİFA TEPKİSİ

Sarı lacivertli taraftarlar, Ali Koç'un 7 senede şampiyonluk yaşayamamasına vurgu yaparak, "Ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin" diye uzun süre tezahüratlarda bulundu. 'Yönetim istifa' ve 'Ali Koç istifa' şeklinde de tezahüratlar sıklıkla duyulurken, maçın sonunda isyan daha da arttı. Bitiş düdüğüyle beraber Ali Koç ve yönetime yönelik, 'Kombineleri iptal etsene' diye tepki gösterildi. Bazı tribünler maçın ardından uzun süre stadı terk etmedi.

TARAFTARLAR YIKILDI

Beşiktaş derbisinde gelen kayıp sonrası taraftarlar tribünde yıkıldı kaldı. Kadıköy'de hakem Yasin Kol'un bitiş düdüğüyle beraber büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Birçok taraftar tribünde göz yaşlarını tutamadı.

FENER'İN DERBİ HÜSRANI

Sarı lacivertliler büyük umutlarla başladığı sezonda derbilerde hayal kırıklığı yaşadı. Jose Mourinho yönetiminde Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı çıktığı maçlarda hiç kazanamayan Kanarya, kulüp tarihinin de en kötü derbi karnesini elde etti. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakiplerine karşı oynadığı 5 mücadelede 4 yenilgi, 1 beraberlik alan Fenerbahçe; kalesinde 7 gol gördü ve sadece 2 gol atabildi. Galatasaray'a karşı ligde 3-1 kaybeden ve 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, kupada da 2-1 yenildi. Fenerbahçe, bir diğer ezeli rakibi Beşiktaş'a da iki maçta 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, sadece Trabzonspor'a karşı iki maçta kazandı.

EN-NESYRİ PENALTI BEKLEDİ

Mücadelenin ilk yarısında 37. dakikada kaleci Mert Günok'u geçtikten sonra yerde kalan Youssef En-Nesyri penaltı bekledi. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, kaleci Mert'in En-Nesyri'ye faul yaptığı şeklinde itirazlarda bulunarak hakem Yasin Kol'a itiraz etti. VAR'ı da dinleyen Yasin Kol, penaltı olmadığına hükmetti ve 'devam' kararı verdi. Bunun üzerine sarı-lacivertliler uzun süre tepki gösterdi.

OSAYİ SİNİRLENDİ

Karşılaşmada 59. dakikada oyundan alınarak kenara gelen Osayi Samuel tepki gösterdi. Oyundan alınmasına şaşıran Nijeryalı yıldız taç çizgisinden çıkarken büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bazı taraftarlar Osayi'ye alkışla destek verdi.

EN-NESYRİ ISLIKLANDI

Derbide 70. Dakikada kenara alınan En-Nesyri 'ye tribünlerde ıslıklı protesto oldu. Faslı forvet kenara gelirken tepki topladı. En-Nesyri'nin yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci ise Kadıköy'de alkışlarla karşılandı ve uzun süre tezahürat yapıldı.

FRED'İN GÜLMESİ KIZDIRDI

Büyük bir üzüntü yaşayan Fenerbahçe'de sahaya kaptan çıkan Fred'in Ole Gunnar Solskjaer'e gülerek sarılması herkesi kızdırdı. Maçtan sonra konuşan Fred, "Zor bir his. Konuşması da zor. Söyleyecek çok fazla bir şey yok" dedi.

FUTBOLCULARA SİTEM

Tribünlerde karşılaşmanın son bölümlerinde ve bitiş düdüğüyle beraber sarı-lacivertli futbolculara da tepki tezahüratları geldi. Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarları, 'Şampiyonluk gitti, aferin çocuklar' tezahüratlarıyla Galatasaray'la puan farkının 8'e yükselmesini protesto etti.

EFSANELERE ÖZLEM

Kadıköy'deözel bir pankart tribüne asıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe tarihine geçmiş; Volkan Demirel, Lefter, Can Bartu, Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ve Alex de Souza gibi efsane isimleri anarak geçmişe duyulan özlem vurgulandı.

AZİZ YILDIRIM SESLERİ

Fenerbahçe tribünleri uzun süre kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım için tezahüratlarda bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar Aziz Yıldırım'a destek tezahüratlarında bulundu. Tribünlerde birçok taraftar Aziz Yıldırım seslerini alkışlayarak destekledi.