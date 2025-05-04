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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan derbi sonrası hakem ve VAR tepkisi!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan derbi sonrası hakem ve VAR tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe dev derbide Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 21:25 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 21:27
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan derbi sonrası hakem ve VAR tepkisi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho derbi mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Jose Mourinho: "Bugün Fenerbahçe'yi neyi yaptı? Bazı oyuncularımız yeteri kadar iyi performans alamazsınız bu takım performansınızı da etkiliyor. Bugün maça baktığımızda bir takım maçı kazanmak istedi, basit gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum ama kaybetmeyi hak etmedik. Organize anlamda savunma yaptılar. Bir önceki Galatasaray maçında aynı strateji ile çıkacaklarını düşündük ve bununla ilgili sıkıntı yaşamayacağımızı düşündük.

"LİG SONUCU BAŞLAMADAN BELİRLENMİŞTİ"

"Bence bu ligin sonucu zaten lig başlamadan belirlenmişti. Kaybettiğimiz puanlar, karar anlamında belirleyici oldu ama ligin sonucu zaten lig başlamadan belirlenmişti."

HAKEM VE VAR SÖZLERİ

"Tekrar, tekrar, tekrar aynı şeyleri konuşmak... Hakemi, VAR hakemini konuşmaktan çok yoruldum. Hiçbir şey değişmiyor. Bugünkü penaltı gibi bize verilmeyen kaç tane pozisyon oldu. Hiç ama hiç kaybetmeyi hak etmedik." ifadelerini kullandı.

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