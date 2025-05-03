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Haberler Fenerbahçe Kaderini kendisi çizecek

Kaderini kendisi çizecek

Jose Mourinho, Beşiktaş derbisiyle birlikte yeni bir maratona başlıyor. Kalan 5 maçta 15 puan alamazsa; sezon sonunda sarı-lacivertlilere veda edebilir. Fenerbahçe’deki kaderini alacağı sonuçlarla kendisi belirleyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 06:50
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Kaderini kendisi çizecek

Kayserispor beraberliği sonrasında lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen F.Bahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği; son 5 haftadaki alacağı sonuçlara bağlı. Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda her ne kadar; 'istikrardan yanayım' dese de; yönetim içinde alınan başarısız sonuçlar sonrasında teknik direktör Jose Mourinho'ya tepkiler var. Portekizli çalıştırıcı, Süper Lig'in kalan 5 haftasında 15 puanı alamazsa; yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında olmayabilir.

GALİBİYET RAHATLATACAK

Jose Mourinho da kendi kaderini belirleyecek olan bu 5 maçın ilkinde yarın ezeli rakibi Beşiktaş'la karşılaşacak. Alınacak galibiyet hem Portekizliyi hem de Başkan Koç'u bir nebze de olsa rahatlatacak. Ancak aksi sonuçta; eleştiriler yeniden Jose'ye dönecek. Mourinho'nun bu sezon G.Saray'la oynadığı 3, Beşiktaş'la da karşılaştığı tek derbide galibiyet alamaması en çok eleştirildiği konu ve bu kez kazanamazsa hem şampiyonluk gidecek hem de kendisi...

SON KARAR 3-5-2

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Beşiktaş derbisinde yine sistem değişikliğine gidecek ancak 3'lü savunmadan vazgeçmeyecek. Portekizli teknik adam; 3-4-1-2 ile değil, orta sahadaki dominasyonu eline almak için bu kez 3-5-2'yi tercih edecek.

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