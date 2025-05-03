Fenerbahçe'ye Adana Demirspor'dan 2 transfer birden!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertliler bu sezon küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'dan 2 ismi kadrosuna katmayı planlıyor. İşte detaylar...
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F.Bahçe'nin Adana Demirspor'un iki genç yıldızı Maestro ve Deniz Dönmezer'i gündemine aldığı ve mavi şimşeklerle sezon sonunda masaya oturacağı iddia edildi.
Adana ekibinde yaşanan problemler nedeni ile sarı-lacivertlerin iki oyuncuyu da kadrosuna katabileceği belirtildi.
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