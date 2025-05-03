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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Adana Demirspor'dan 2 transfer birden!

Fenerbahçe'ye Adana Demirspor'dan 2 transfer birden!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertliler bu sezon küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'dan 2 ismi kadrosuna katmayı planlıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 09:14
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Fenerbahçe'ye Adana Demirspor'dan 2 transfer birden!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk edeceği dev derbiye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye Adana Demirspor'dan 2 transfer birden!

Kanarya'da diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmaları da sürüyor.

Fenerbahçe'ye Adana Demirspor'dan 2 transfer birden!

Sarı-lacivertlilerde bu anlamda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye Adana Demirspor'dan 2 transfer birden!

F.Bahçe'nin Adana Demirspor'un iki genç yıldızı Maestro ve Deniz Dönmezer'i gündemine aldığı ve mavi şimşeklerle sezon sonunda masaya oturacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'ye Adana Demirspor'dan 2 transfer birden!

Adana ekibinde yaşanan problemler nedeni ile sarı-lacivertlerin iki oyuncuyu da kadrosuna katabileceği belirtildi.

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