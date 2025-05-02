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Haberler Fenerbahçe Nesyri ile özel görüşme

Nesyri ile özel görüşme

Jose Mourinho, Faslı öğrencisi Youssef En-Nesyri’yle dün özel bir görüşme yaptı ve “Derbide kendini göster. Sana güveniyorum. En önemli kozlarımdan birisin” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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Nesyri ile özel görüşme

Aralık-Şubat ayları arasında muhteşem bir performans ortaya koyan ancak mart ayıyla birlikte düşüşe geçen Youssef En-Nesyri'yle dün teknik direktör Jose Mourinho, özel bir görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş derbisi öncesinde yapılan bu özel toplantıda Portekizli teknik adamın, öğrencisine olan güvenini yinelediği ve "Derbide kendini göster. Sana güveniyorum ve bu maçta en önemli kozlarımdan birisin. Atacağın goller hem bize galibiyeti getirecek hem de kendi özgüvenini yeniden kazanacaksın" dediği öğrenildi. Youssef En-Nesyri, Süper Lig'deki en son golünü 3 Mart'ta oynanan Antalyaspor maçında atmıştı. En-Nesyri, ligde iki aydır suskun kaldı...

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