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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 15:06
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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Gaziantep FK mücadelesinin ardından 2 gün izin yapan futbolcular, bugünkü antrenmana salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla devam eden idman, pas çalışmasıyla sürdü.

İki gruba ayrılan futbolcular, dar alanda oynanan çift kale maçlarla günü tamamladı.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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