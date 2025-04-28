TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yıldız isim ayrılığı kafasına koydu!
Fenerbahçe, son olarak Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde o futbolcunun radikal bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 10:32 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 10:56
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Tecrübeli oyuncunun bu karar sonrasında moralinin bozulduğu belirtildi. İsmail'in sezon sonunda takımdan ayrılması muhtemel.
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