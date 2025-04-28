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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yıldız isim ayrılığı kafasına koydu!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yıldız isim ayrılığı kafasına koydu!

Fenerbahçe, son olarak Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde o futbolcunun radikal bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 10:32 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 10:56
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yıldız isim ayrılığı kafasına koydu!

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı kritik maçta 3-1'lik skorla mağlup etti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yıldız isim ayrılığı kafasına koydu!

Bu karşılaşmada Teknik Direktör Jose Mourinho'dan dikkat çeken hamleler geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yıldız isim ayrılığı kafasına koydu!

Portekizli teknik adam Gaziantep FK karşısında, İsmail Yüksek'i ilk 11'de başlatmıştı. 46. dakikada ise futbolcuyu kenara alıp Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürmüştü.

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