Vlahovic transfer şartını açıkladı! Fenerbahçe'ye gelme ihtimali...
Süper Lig'de zirvenin 5 puan gerisine düşem Fenerbahçe'de gelecek sezon için harekete geçildi. Forvete flaş bir transfer yapmak isteyen sarı lacivertliler Dusan Vlahovic'i gündemine almıştı. Sırp golcü geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Gelecek sezon kadroda önemli revizyona gitmesi beklenen Sarı-Lacivertliler'in golcü arayışları sürüyor.
Forvet hattında büyük bir değişime gidecek olan Sarı-Lacivertliler'in yeni sezon için transfer etmek istediği bir numaralı golcü İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Dusan Vlahovic.
25 yaşındaki golcü oyuncunun Juventus'tan ayrılık kararı alması taraftarı heyecanlandırmıştı.
5 BÜYÜK LİG OLMAZSA FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde olan Dusan Vlahovic'in önceliği 5 büyük lig.
Oyuncunun menajeri, Vlahovic'in bu liglerden istediği teklifi alamaması halinde Türkiye'yi düşüneceğini söyledi.
Yani Sırp golcünün son tercihi Türkiye olacak.
Sırp forvetin 9-10 milyon euro civarı bir maaş beklentisi bulunuyor.
Bu sezon Juventus formasıyla 38 maçta görev alan Vlahovic, 14 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Yıldız oyuncunun Juventus kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.
DİĞER