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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Vlahovic transfer şartını açıkladı! Fenerbahçe'ye gelme ihtimali...

Vlahovic transfer şartını açıkladı! Fenerbahçe'ye gelme ihtimali...

Süper Lig'de zirvenin 5 puan gerisine düşem Fenerbahçe'de gelecek sezon için harekete geçildi. Forvete flaş bir transfer yapmak isteyen sarı lacivertliler Dusan Vlahovic'i gündemine almıştı. Sırp golcü geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 11:02
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Vlahovic transfer şartını açıkladı! Fenerbahçe'ye gelme ihtimali...

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de gözler son 6 haftaya çevrildi.

Vlahovic transfer şartını açıkladı! Fenerbahçe'ye gelme ihtimali...

Zirvenin 5 puan gerisinde yer alan sarı lacivertliler özlem duyduğu şampiyonluğa ulaşmak için rakibinin hata yapmasını bekleyecek.

Vlahovic transfer şartını açıkladı! Fenerbahçe'ye gelme ihtimali...

Sarı lacivertliler son 6 haftaya odaklanırken diğer yandan yönetim transferde çalışmalarını hızlandırdı.

Vlahovic transfer şartını açıkladı! Fenerbahçe'ye gelme ihtimali...

Gelecek sezon kadroda önemli revizyona gitmesi beklenen Sarı-Lacivertliler'in golcü arayışları sürüyor.

Vlahovic transfer şartını açıkladı! Fenerbahçe'ye gelme ihtimali...

Forvet hattında büyük bir değişime gidecek olan Sarı-Lacivertliler'in yeni sezon için transfer etmek istediği bir numaralı golcü İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Dusan Vlahovic.

Vlahovic transfer şartını açıkladı! Fenerbahçe'ye gelme ihtimali...

25 yaşındaki golcü oyuncunun Juventus'tan ayrılık kararı alması taraftarı heyecanlandırmıştı.

Vlahovic transfer şartını açıkladı! Fenerbahçe'ye gelme ihtimali...

5 BÜYÜK LİG OLMAZSA FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde olan Dusan Vlahovic'in önceliği 5 büyük lig.

Vlahovic transfer şartını açıkladı! Fenerbahçe'ye gelme ihtimali...

Oyuncunun menajeri, Vlahovic'in bu liglerden istediği teklifi alamaması halinde Türkiye'yi düşüneceğini söyledi.

Vlahovic transfer şartını açıkladı! Fenerbahçe'ye gelme ihtimali...

Yani Sırp golcünün son tercihi Türkiye olacak.

Vlahovic transfer şartını açıkladı! Fenerbahçe'ye gelme ihtimali...

Sırp forvetin 9-10 milyon euro civarı bir maaş beklentisi bulunuyor.

Vlahovic transfer şartını açıkladı! Fenerbahçe'ye gelme ihtimali...

Bu sezon Juventus formasıyla 38 maçta görev alan Vlahovic, 14 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Vlahovic transfer şartını açıkladı! Fenerbahçe'ye gelme ihtimali...

Yıldız oyuncunun Juventus kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.

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