TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Dev kulübe gidiyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan Fenerbahçe'de ilk veda gerçekleşiyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi, Avrupa deviyle anlaşma sağladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Yeni sezon öncesi birçok yıldız takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe'de çok sayıda isimle de yollar ayrılacak.
Kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık gerçekleşiyor.
TADIC VEDA EDİYOR
Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic'le kesin olarak yolları ayırma kararı aldı.
36 yaşındaki oyuncuya yeni kontrat önerilmeyecek.
AJAX'A DÖNÜYOR
Sırp futbolcunun da eski kulübü Ajax'la görüştüğü ve prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Dusan Tadic bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 48 maçta 13 gol ve 15 asistlik bir performans sergiledi.
Sırp futbolcunun güncel piyasa değeriyse 2.5 milyon Euro.
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