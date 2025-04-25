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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Dev kulübe gidiyor

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Dev kulübe gidiyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan Fenerbahçe'de ilk veda gerçekleşiyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi, Avrupa deviyle anlaşma sağladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 09:57
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Dev kulübe gidiyor

Trendyol Süper Lig'de bitime 6 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Dev kulübe gidiyor

Sahasında Bellona Kayserispor karşısında aldığı beraberlik sonrası şampiyonluk şansını zora sokan sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Dev kulübe gidiyor

Kalan 6 haftada çıkış yakalaması halinde Jose Mourinho ile yola devam edecek olan yönetim, transfer politikasını da Portekizli çalıştırıcının geleceğine göre şekillendirecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Dev kulübe gidiyor

Yeni sezon öncesi birçok yıldız takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe'de çok sayıda isimle de yollar ayrılacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Dev kulübe gidiyor

Kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık gerçekleşiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Dev kulübe gidiyor

TADIC VEDA EDİYOR

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic'le kesin olarak yolları ayırma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Dev kulübe gidiyor

36 yaşındaki oyuncuya yeni kontrat önerilmeyecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Dev kulübe gidiyor

AJAX'A DÖNÜYOR

Sırp futbolcunun da eski kulübü Ajax'la görüştüğü ve prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Dev kulübe gidiyor

Dusan Tadic bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 48 maçta 13 gol ve 15 asistlik bir performans sergiledi.

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