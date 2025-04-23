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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Mourinho kararı! Tam yetki...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Mourinho kararı! Tam yetki...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de, Bellona Kayserispor'a karşı alınan 3-3'lük beraberliğin ardından Jose Mourinho eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Portekizli teknik adamın geleceği büyük merak konusu haline gelirken Kanarya'da tecrübeli hoca için flaş karar geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Mourinho kararı! Tam yetki...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de 21 Nisan'da gerçekleştirilen kritik toplantıda yol haritası belirlendi. Sabah'ın haberine göre yönetim, alınan istikrarsız sonuçlara ve taraftar tepkisine rağmen Jose Mourinho'nun arkasında durdu.

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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Mourinho kararı! Tam yetki...

Başkan Ali Koç, Portekizli hoca ile dün bir görüşme yaparken aldıkları kararları kendisine iletip düşüncesini sordu. Yeni sezonda kalede seviyeyi yukarı taşımayı hedefleyen Fenerbahçe, Livakovic'e gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Mourinho kararı! Tam yetki...

Savunmada Becao ve Djiku ile yollar ayrılırken Skriniar transferine bağlı olarak defansa yıldız bir takviye daha yapılacak. Orta sahada büyük bir revizyon yolda. Sözleşmesi bitecek Tadic ile vedalaşılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Mourinho kararı! Tam yetki...

İyi bir teklif gelirse İsmail Yüksek satılacak. Kiralık sözleşmesi bitecek Maximin'le devam edilmeyecek. En büyük değişim hücum hattında yaşanacak. En-Nesyri'ye gelen teklifler değerlendirilecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Mourinho kararı! Tam yetki...

Anlaşması sezon sonu bitecek Dzeko'nun durumu belirsizliğini koruyor. Yönetim, forvete önemli bütçe ayırarak, taraftarı heyecanlandıracak yıldız transferi yapmayı hedefliyor.

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