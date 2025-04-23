TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Mourinho kararı! Tam yetki...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de, Bellona Kayserispor'a karşı alınan 3-3'lük beraberliğin ardından Jose Mourinho eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Portekizli teknik adamın geleceği büyük merak konusu haline gelirken Kanarya'da tecrübeli hoca için flaş karar geldi. İşte detaylar...
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İyi bir teklif gelirse İsmail Yüksek satılacak. Kiralık sözleşmesi bitecek Maximin'le devam edilmeyecek. En büyük değişim hücum hattında yaşanacak. En-Nesyri'ye gelen teklifler değerlendirilecek.
Anlaşması sezon sonu bitecek Dzeko'nun durumu belirsizliğini koruyor. Yönetim, forvete önemli bütçe ayırarak, taraftarı heyecanlandıracak yıldız transferi yapmayı hedefliyor.
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