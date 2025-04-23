TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Mourinho kararı! Tam yetki...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de 21 Nisan'da gerçekleştirilen kritik toplantıda yol haritası belirlendi. Sabah'ın haberine göre yönetim, alınan istikrarsız sonuçlara ve taraftar tepkisine rağmen Jose Mourinho'nun arkasında durdu.

Başkan Ali Koç, Portekizli hoca ile dün bir görüşme yaparken aldıkları kararları kendisine iletip düşüncesini sordu. Yeni sezonda kalede seviyeyi yukarı taşımayı hedefleyen Fenerbahçe, Livakovic'e gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.