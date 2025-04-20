CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Kim Min-Jae için gözünü kararttı! Hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacak

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Kim Min-Jae için gözünü kararttı! Hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde PSG'den kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak için kolları sıvayan Fenerbahçe, eski yıldızı Kim Min-Jae'yi transfer etmek için de harekete geçti. Bayern Münih'in sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Güney Koreli stoper için Avrupa devleriyle yarışacak olan sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncu için ısrarcı olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Kim Min-Jae için gözünü kararttı! Hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacak

Yeni sezonda çok daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, önceliğini savunmaya vermiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Kim Min-Jae için gözünü kararttı! Hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacak

Milan Skriniar'ın bonservisini almak isteyen sarı-lacivertliler, yanına da yine kaliteli bir takviye yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Kim Min-Jae için gözünü kararttı! Hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacak

2021-22 senesinde Fenerbahçe forması giyen ve 1 senenin ardından Napoli'ye 19 milyon euro'ya transfer olan Kim Min-Jae için yeniden hareke geçilmiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Kim Min-Jae için gözünü kararttı! Hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacak

Sezon sonunda Bayern Münih ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Güney Koreli için harekete geçildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Kim Min-Jae için gözünü kararttı! Hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacak

Öncelikli olarak oyuncuyu kiralamaya çalışacak olan yönetim satın alma opsiyonu da koyacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Kim Min-Jae için gözünü kararttı! Hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacak

Bayern'in kiralamaya sıcak bakmaması halinde ise bonservisini aşağıya çekip tapusunu almaya çalışacak olan Fenerbahçe bu transferde yalnız değil.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Immobile'den Solskjaer'e gönderme! Immobile'den Solskjaer'e gönderme! 00:40
Immobile'den Solskjaer'e gönderme! Immobile'den Solskjaer'e gönderme! 00:39
Benfica zirve takibinde hata yapmadı! Benfica zirve takibinde hata yapmadı! 00:30
Benfica zirve takibinde hata yapmadı! Benfica zirve takibinde hata yapmadı! 00:30
A.Madrid uzatmalarda yıkıldı! A.Madrid uzatmalarda yıkıldı! 00:02
A.Madrid uzatmalarda yıkıldı! A.Madrid uzatmalarda yıkıldı! 00:02
Daha Eski
Solskjaer: Kötü zamanlar geçiriyoruz Solskjaer: Kötü zamanlar geçiriyoruz 23:51
Beşiktaş'ta Arroyo'dan tepki paylaşımı! Beşiktaş'ta Arroyo'dan tepki paylaşımı! 23:51
F.Bahçe'den yılın takası! Oğuz Aydın'a karşılık dünya yıldızı F.Bahçe'den yılın takası! Oğuz Aydın'a karşılık dünya yıldızı 23:51
Kartal Göztepe ile yenişemedi! Kartal Göztepe ile yenişemedi! 23:51
Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu! Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu! 23:51
Başkan Erdoğan'dan Kocaelispor'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan Kocaelispor'a tebrik! 23:50