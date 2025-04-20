TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Kim Min-Jae için gözünü kararttı! Hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde PSG'den kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak için kolları sıvayan Fenerbahçe, eski yıldızı Kim Min-Jae'yi transfer etmek için de harekete geçti. Bayern Münih'in sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Güney Koreli stoper için Avrupa devleriyle yarışacak olan sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncu için ısrarcı olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sezon sonunda Bayern Münih ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Güney Koreli için harekete geçildi.
Öncelikli olarak oyuncuyu kiralamaya çalışacak olan yönetim satın alma opsiyonu da koyacak.
Bayern'in kiralamaya sıcak bakmaması halinde ise bonservisini aşağıya çekip tapusunu almaya çalışacak olan Fenerbahçe bu transferde yalnız değil.
Foot Mercato'nun haberine göre, Kim-Min Jae'ye Fenerbahçe'nin dışında İngiliz ekipleri Chelsea ve Newcastle United da talip olmuş durumda.
Zorlu bir transfer yarışına girmeye hazırlanan sarı-lacivertliler hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak.
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