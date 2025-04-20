Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu durumla baş etmeliyiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bellona Kayserispor'u ağırlayacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"KARTLAR BİRİKİYOR"

"Bugünkü isteğimiz maçı kazanmak. Pek çok oyuncumuz 3 sarı kartla sınırda. Sezonun bu döneminde kartlar birikiyor. Takımlar bu durumla baş etmeli. 3-4 fark atalım değil, iyi oyunla kazanmak istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Maçtan keyif alıp kazanmak istiyoruz."

"İŞLER KÖTÜYKEN..."

"Evimizde oynayacağımız bu son maçlarımızda taraftarlarımızı stadyumumuzda bekliyoruz. İşler iyiyken destek iyi oluyor, işler kötüyken onların desteğine ihtiyacımız oluyor."