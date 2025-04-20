CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu durumla baş etmeliyiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu durumla baş etmeliyiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bellona Kayserispor'u ağırlayacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 18:16 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 18:24
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu durumla baş etmeliyiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bellona Kayserispor'u ağırlayacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"KARTLAR BİRİKİYOR"

"Bugünkü isteğimiz maçı kazanmak. Pek çok oyuncumuz 3 sarı kartla sınırda. Sezonun bu döneminde kartlar birikiyor. Takımlar bu durumla baş etmeli. 3-4 fark atalım değil, iyi oyunla kazanmak istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Maçtan keyif alıp kazanmak istiyoruz."

"İŞLER KÖTÜYKEN..."

"Evimizde oynayacağımız bu son maçlarımızda taraftarlarımızı stadyumumuzda bekliyoruz. İşler iyiyken destek iyi oluyor, işler kötüyken onların desteğine ihtiyacımız oluyor."

F.Bahçe'nin yeni yıldızı Süper Lig'den!
F.Bahçe'nin 11'i belli oldu!
DİĞER
Kardelenler yeni bölümüyle nefes kesecek! Arif öğrendiği gerçekle sarsılıyor...
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? İmralı heyetinde başka isim mi olacak? DEM Parti'den açıklama
G.Saray yıldızıyla 'devam' demeye hazırlanıyor!
Rize'de kazanan ev sahibi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho: Bu durumla baş etmeliyiz Mourinho: Bu durumla baş etmeliyiz 18:16
F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! 17:44
Yılın takas planı! Xabi Alonso ve Arda Güler... Yılın takas planı! Xabi Alonso ve Arda Güler... 17:21
Kocaelispor'a alkış ve çiçekli karşılama Kocaelispor'a alkış ve çiçekli karşılama 16:39
Beşiktaş'ın Hatayspor mesaisi başladı Beşiktaş'ın Hatayspor mesaisi başladı 16:35
Werner Lorant yaşamını yitirdi Werner Lorant yaşamını yitirdi 16:20
Daha Eski
Geleneksel Türk okçuluğuna ödül Geleneksel Türk okçuluğuna ödül 16:12
Ümraniye tek attı 3 aldı! Ümraniye tek attı 3 aldı! 15:48
Adanaspor deplasmanda farklı galip! Adanaspor deplasmanda farklı galip! 15:46
RAMS Başakşehir'den üst üste 4. galibiyet! RAMS Başakşehir'den üst üste 4. galibiyet! 15:40
G.Saray derbiyi kazandı şampiyon oldu! G.Saray derbiyi kazandı şampiyon oldu! 15:18
Fırtına'nın Göztepe mesaisi başladı Fırtına'nın Göztepe mesaisi başladı 14:57