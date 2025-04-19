Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e gidiyor! Transferi böyle duyuruldu
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren ve Avrupa devlerini peşine takan Yusuf Akçiçek için flaş bir gelişme yaşandı. Alman basını, Bayern Münih'in genç yıldızı yakından izlediği ve transfer listesinde yer aldığını yazdı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Almanya'nın önde gelen basın organlarından olan BİLD genç oyuncunun transferini manşetlerine taşıdı.
"Bayern'in odak noktası Türk mücevheri" başlığıyla duyurduğu haberinde; Bayern Münih'in Yusuf Akçiçek'i takibe aldığını yazdı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta görev alan Yusuf, 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.
19 yaşındaki genç savunmacının sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
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