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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e gidiyor! Transferi böyle duyuruldu

Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e gidiyor! Transferi böyle duyuruldu

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren ve Avrupa devlerini peşine takan Yusuf Akçiçek için flaş bir gelişme yaşandı. Alman basını, Bayern Münih'in genç yıldızı yakından izlediği ve transfer listesinde yer aldığını yazdı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 09:51
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Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e gidiyor! Transferi böyle duyuruldu

Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e gidiyor! Transferi böyle duyuruldu

Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Yusuf Akçiçek'in talipleri her geçen gün artıyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e gidiyor! Transferi böyle duyuruldu

Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına giren Yusuf Çiçek'in son talibi, Alman devi Bayern Münih oldu.

Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e gidiyor! Transferi böyle duyuruldu

Almanya'nın önde gelen basın organlarından olan BİLD genç oyuncunun transferini manşetlerine taşıdı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e gidiyor! Transferi böyle duyuruldu

"Bayern'in odak noktası Türk mücevheri" başlığıyla duyurduğu haberinde; Bayern Münih'in Yusuf Akçiçek'i takibe aldığını yazdı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e gidiyor! Transferi böyle duyuruldu

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta görev alan Yusuf, 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

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