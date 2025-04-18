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Haberler Fenerbahçe Transferde bomba itiraf! Mauro Icardi ve Fenerbahçe...

Transferde bomba itiraf! Mauro Icardi ve Fenerbahçe...

Galatasaray'ın Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi hakkında çarpıcı itiraf geldi. Icardi'nin Türkiye'ye gelmesinden önemli rol oynayan menajer Gardi, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyla ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 09:50
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Transferde bomba itiraf! Mauro Icardi ve Fenerbahçe...

Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldızların transferinde önemli rol oynayan George Gardi, Icardi ve Talisca transferleri hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

Transferde bomba itiraf! Mauro Icardi ve Fenerbahçe...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; İtalyan menajer, Fenerbahçe'nin Icardi'yi transfer etmek istediğini açıkladı.

Transferde bomba itiraf! Mauro Icardi ve Fenerbahçe...

"ICARDI VE F.BAHÇE..."
"F.Bahçe'nin Icardi'yi transfer etmek istediği doğru. Başka birçok kulüp de onunla ilgilendi.

Transferde bomba itiraf! Mauro Icardi ve Fenerbahçe...

Son zamanlarda G.Saray için transfer görüşmesi yaptığım oyuncularla F.Bahçe'nin de ilgilendiğini fark ettim.

Transferde bomba itiraf! Mauro Icardi ve Fenerbahçe...

Örneğin Zaniolo ve Skriniar transferlerinde olduğu gibi. Birkaç farklı durumda, bunun olmasını engellemek için stratejiler kullandığımı kabul ediyorum. Morata örneğinde olduğu gibi." dedi.

Transferde bomba itiraf! Mauro Icardi ve Fenerbahçe...

Morata ve Milan kulübüyle olan görüşmemde herhangi bir finansal engel çıkmasını istemedim. Fenerbahçe'nin de aynı pozisyon için oyuncu aradığını biliyordum.

Transferde bomba itiraf! Mauro Icardi ve Fenerbahçe...

"GALATASARAY VE TALISCA..."

Bu yüzden, Talisca için Al Nassr kulübüyle ve oyuncunun menajeriyle iletişime geçerek, Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilendiğini ve transferi sonuçlandırmak istediğini söyledim.

Transferde bomba itiraf! Mauro Icardi ve Fenerbahçe...

Yaptığım telefon görüşmelerinden birkaç gün sonra Talisca'yı transfer ettiler.

Transferde bomba itiraf! Mauro Icardi ve Fenerbahçe...

Ben de Abdullah Kavukcu'nun desteğiyle Morata ile gizli bir şekilde görüşmelere devam ettim." ifadelerini kullandı.

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