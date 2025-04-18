Transferde bomba itiraf! Mauro Icardi ve Fenerbahçe...
Galatasaray'ın Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi hakkında çarpıcı itiraf geldi. Icardi'nin Türkiye'ye gelmesinden önemli rol oynayan menajer Gardi, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyla ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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"ICARDI VE F.BAHÇE..."
Son zamanlarda G.Saray için transfer görüşmesi yaptığım oyuncularla F.Bahçe'nin de ilgilendiğini fark ettim.
Örneğin Zaniolo ve Skriniar transferlerinde olduğu gibi. Birkaç farklı durumda, bunun olmasını engellemek için stratejiler kullandığımı kabul ediyorum. Morata örneğinde olduğu gibi." dedi.
Morata ve Milan kulübüyle olan görüşmemde herhangi bir finansal engel çıkmasını istemedim. Fenerbahçe'nin de aynı pozisyon için oyuncu aradığını biliyordum.
"GALATASARAY VE TALISCA..."
Bu yüzden, Talisca için Al Nassr kulübüyle ve oyuncunun menajeriyle iletişime geçerek, Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilendiğini ve transferi sonuçlandırmak istediğini söyledim.
Yaptığım telefon görüşmelerinden birkaç gün sonra Talisca'yı transfer ettiler.
Ben de Abdullah Kavukcu'nun desteğiyle Morata ile gizli bir şekilde görüşmelere devam ettim." ifadelerini kullandı.
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