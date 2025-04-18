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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - İsmail Yüksek Portekiz yolcusu mu? İşte Fenerbahçeli futbolcunun kararı

TRANSFER HABERİ - İsmail Yüksek Portekiz yolcusu mu? İşte Fenerbahçeli futbolcunun kararı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Son dönemde Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica ile adı anılan İsmail Yüksek'in, bu transfer ihtimaline nasıl baktığıyla ilgili detaylar gün yüzüne çıktı. İşte ayrıntılar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 16:32
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TRANSFER HABERİ - İsmail Yüksek Portekiz yolcusu mu? İşte Fenerbahçeli futbolcunun kararı

Fenerbahçe'nin orta sahadaki çalışkan ismi İsmail Yüksek, transfer döneminin gözde isimlerinden biri olmaya aday.

TRANSFER HABERİ - İsmail Yüksek Portekiz yolcusu mu? İşte Fenerbahçeli futbolcunun kararı

Geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde takımın değişmez oyuncularından biri olan Yüksek, Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte sakatlıkların da etkisiyle sahada daha az yer buldu.

TRANSFER HABERİ - İsmail Yüksek Portekiz yolcusu mu? İşte Fenerbahçeli futbolcunun kararı

Son günlerde Portekiz basınında Benfica'nın İsmail Yüksek'e olan ilgisi manşetleri süslüyor.

TRANSFER HABERİ - İsmail Yüksek Portekiz yolcusu mu? İşte Fenerbahçeli futbolcunun kararı

İddialara göre, milli oyuncuya gelen teklifler artık kulislerde fısıltı olmaktan çıktı ve yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

TRANSFER HABERİ - İsmail Yüksek Portekiz yolcusu mu? İşte Fenerbahçeli futbolcunun kararı

NTV'de yer alan haberde, Avrupa'da kariyerine devam etme planları yapan 26 yaşındaki futbolcunun Benfica seçeneğine sıcak baktığı belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - İsmail Yüksek Portekiz yolcusu mu? İşte Fenerbahçeli futbolcunun kararı

Özellikle Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi Türk oyuncuların da formasını giydiği Portekiz devinde oynamak, İsmail Yüksek için cazip bir tercih haline gelmiş durumda.

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