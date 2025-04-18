TRANSFER HABERİ - İsmail Yüksek Portekiz yolcusu mu? İşte Fenerbahçeli futbolcunun kararı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Son dönemde Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica ile adı anılan İsmail Yüksek'in, bu transfer ihtimaline nasıl baktığıyla ilgili detaylar gün yüzüne çıktı. İşte ayrıntılar… (FB spor haberleri)
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İddialara göre, milli oyuncuya gelen teklifler artık kulislerde fısıltı olmaktan çıktı ve yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
NTV'de yer alan haberde, Avrupa'da kariyerine devam etme planları yapan 26 yaşındaki futbolcunun Benfica seçeneğine sıcak baktığı belirtiliyor.
Özellikle Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi Türk oyuncuların da formasını giydiği Portekiz devinde oynamak, İsmail Yüksek için cazip bir tercih haline gelmiş durumda.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maçta toplam 1.398 dakika süre alan İsmail Yüksek, skora katkı yapamasa da gösterdiği mücadeleyle dikkatleri üzerine çekmişti.
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