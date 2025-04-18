TRANSFER HABERİ - İsmail Yüksek Portekiz yolcusu mu? İşte Fenerbahçeli futbolcunun kararı

İddialara göre, milli oyuncuya gelen teklifler artık kulislerde fısıltı olmaktan çıktı ve yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Özellikle Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi Türk oyuncuların da formasını giydiği Portekiz devinde oynamak, İsmail Yüksek için cazip bir tercih haline gelmiş durumda.