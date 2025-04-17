İstikrar abideleri

Süper Lig'de son 2 sezondur zirve yarışının içerisinde olan Fenerbahçe'de 3 futbolcunun istikrarı gözlerden kaçmıyor. Geçtiğimiz sezonun başında sarı-lacivertli takıma transfer olan Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko üçlüsü performanslarıyla öne çıkıyor. 2023-2024 sezonu ve 2024-2025 sezonunda takımın en istikrarlı isimleri arasında yer alan bu 3 yıldız, taraftarların da gönlünü kazandı. Szymanski, Tadic ve Dzeko; İsmail Kartal ile Jose Mourinho yönetiminde görev yaptı. İki hoca da bu üç isimden vazgeçemedi.

100 MAÇA ULAŞTILAR

Fenerbahçe formasıyla 103 resmi maça çıkan Dusan Tadic, 29 gol, 32 asistle 61 gole direkt etki verdi. Tadic, Süper Lig'de 67 maçta 21 gol, 25 asist yaparken, Avrupa kupalarında 32 maçta 8 gol, 4 asist buldu. Tadic, Türkiye Kupası'nda da 4 maçta skor katkısı yapmadı. Sebasitan Szymanski, 101 resmi maçta 20 gol atıp, 28 asist yaparak 48 gole direkt etki etti. Szymanski, Süper Lig'de 65 maçta 13 gol atarken 17 asist yaptı. Polonyalı yıldız Avrupa'da 32 maçta 6 gol, 7 asistle oynarken Türkiye Kupası'nda da 4 maçta 1 gol kaydetti.

SYZMANKI'YE ÖZEL İLGİ

Avrupa'da birçok takım Sebastian Szymanski'yi yakından takip ediyor. Eski kulübü Feyenoord'un çok istediği Polonyalı yıldızı ayrıca Napoli ve Fiorentina da izliyor.

Szymanski bu sezon sarı-lacivertli takımda 46 resmi maçta 7 gol atarken 9 da asist yaptı.

GÖZLER İKİ İSİMDE

Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in geleceği merak ediliyor. Sezon sonunda iki yıldızın geleceği netleşecek. Hollanda'da Ajax'ın yakından izlediği Tadic ile 39 yaşına gelen Dzeko ile ilgili son kararın sezon sonunda alınması bekleniyor.

DZEKO DALYA'YA HAZIR

Takımın kaptanı olan ve 100 maça çok yaklaşan Edin Dzeko, son 2 sezonda 93 resmi maçta 44 gol, 18 asist yaparak 62 gole doğrudan katkı sundu. Süper Lig'de 65 maçta 33 gol atarken 10 defa da asist yaptı.

Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkan Dzeko skor üretemedi. Öte yandan Edin Dzeko, Fenerbahçe'de Alex de Souza, Elvir Bolic, Pierre Van Hooijdonk, Moussa Sow ve Mert Nobre gibi isimlerle beraber en fazla gol katkısı yapan yabancı forvet oldu.