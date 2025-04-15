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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Skriniar'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yeni adresi...

TRANSFER HABERİ - Skriniar'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yeni adresi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Milan Skriniar, gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi oldu. Yönetimin bonservisini almak için girişimlerine başladığı Slovak yıldızdan sarı-lacivertlileri üzen haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 10:45
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TRANSFER HABERİ - Skriniar'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yeni adresi...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Skriniar'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yeni adresi...

Hareketli bir ara transfer dönemi geçiren sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biri Milan Skriniar olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Skriniar'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yeni adresi...

Kanarya, adı uzun süre Galatasaray ile de anılan tecrübeli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Skriniar'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yeni adresi...

Skriniar, savunma hattında büyük sorun yaşayan Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu.

TRANSFER HABERİ - Skriniar'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yeni adresi...

30 yaşındaki futbolcu da geçtiğimiz günlerde geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Skriniar'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yeni adresi...

"ZAMANI GELİNCE KONUŞACAĞIZ"

Kulüp televizyonuna konuşan başarılı futbolcu, "Doğru zaman, uygun zaman geldiği zaman Sportif Direktörümüz ve Başkanımızla birçözüm bulmak için bu konuları muhakkak konuşacağız. Ben sezon sonuna kadar elimden gelenin en iyisini yapacağım. Zamanı geldiği zaman geleceğim hakkında konuşacağız." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Skriniar'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yeni adresi...

Devre arasında gelen ve savunmadaki performansıyla taraftarların sevgilisi olan Milan Skriniar için Fransa'dan bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Skriniar'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yeni adresi...

TOTTENHAM GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Fransız medyasına yansıyan haberlere göre; Tottenham, Skriniar'ı sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor ve PSG ile görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERİ - Skriniar'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yeni adresi...

Milan Skriniar, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 maçta 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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