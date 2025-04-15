TRANSFER HABERİ - Skriniar'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yeni adresi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Milan Skriniar, gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi oldu. Yönetimin bonservisini almak için girişimlerine başladığı Slovak yıldızdan sarı-lacivertlileri üzen haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Skriniar, savunma hattında büyük sorun yaşayan Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu.
30 yaşındaki futbolcu da geçtiğimiz günlerde geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"ZAMANI GELİNCE KONUŞACAĞIZ"
Kulüp televizyonuna konuşan başarılı futbolcu, "Doğru zaman, uygun zaman geldiği zaman Sportif Direktörümüz ve Başkanımızla birçözüm bulmak için bu konuları muhakkak konuşacağız. Ben sezon sonuna kadar elimden gelenin en iyisini yapacağım. Zamanı geldiği zaman geleceğim hakkında konuşacağız." ifadelerini kullandı.
Devre arasında gelen ve savunmadaki performansıyla taraftarların sevgilisi olan Milan Skriniar için Fransa'dan bir iddia ortaya atıldı.
TOTTENHAM GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Fransız medyasına yansıyan haberlere göre; Tottenham, Skriniar'ı sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor ve PSG ile görüşmelere başladı.
Milan Skriniar, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 maçta 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Slovak futbolcunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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