  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Opet Valerie Garnier ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Opet Valerie Garnier ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 14:58
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Opet Valerie Garnier ile yollarını ayırdı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2017-2019 ve 2023-25 yılları arasında Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızı çalıştıran Başantrenörümüz Valerie Garnier ile yollarımız ayrılmıştır. Görev yaptığı süre boyunca 1 Avrupa Şampiyonluğu, 2 FIBA Süper Kupa, 1'i namağlup 3 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan, 4 kupalı tarihi sezon ile adını tarihimize yazdıran Valerie Garnier'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

G.Saray'a Süper Lig'den flaş transfer!
G.Saray'da 2 yıllık imza!
DİĞER
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CHP'nin şaibeli kurultay soruşturması! 86 kişinin ifadesi alınıyor: Ekrem İmamoğlu da listede
G.Saraylı o isme fırsat doğdu!
G.Saray bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saraylı o isme fırsat doğdu! G.Saraylı o isme fırsat doğdu! 13:52
G.Saray'da 2 yıllık imza! G.Saray'da 2 yıllık imza! 13:44
Karşıyaka’ya 10 futbolcudan ihtar Karşıyaka’ya 10 futbolcudan ihtar 13:33
Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı 12:33
G.Saray'a Köhn müjdesi! G.Saray'a Köhn müjdesi! 12:20
Hamsik'ten flaş paylaşım! Hamsik'ten flaş paylaşım! 12:19
Daha Eski
Cedi Osman 2 yıl daha Pana'da! Cedi Osman 2 yıl daha Pana'da! 11:39
Icardi geri dönüşünü müjdeledi! Icardi geri dönüşünü müjdeledi! 11:27
Aston Villa-PSG maçı saat kaçta? Aston Villa-PSG maçı saat kaçta? 11:26
G.Saray bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı G.Saray bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı 11:10
Alperen'den double-double ortalama! Alperen'den double-double ortalama! 11:09
Skriniar'dan F.Bahçe'yi yıkan haber! Skriniar'dan F.Bahçe'yi yıkan haber! 10:45