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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! İspanyol basınından flaş iddia

Fenerbahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! İspanyol basınından flaş iddia

Geçen yaz Fenerbahçe'nin Teknik Direktörlüğüne getirilen Jose Mourinho'nun beklentileri karşılayamaması sonucu İspanyol basınından flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 12:15
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Fenerbahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! İspanyol basınından flaş iddia

Geçtiğimiz yaz büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör José Mourinho, sarı-lacivertli ekipte beklenen etkiyi yaratamadı.

Fenerbahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! İspanyol basınından flaş iddia

Avrupa futbolunun en başarılı teknik adamlarından biri olarak İstanbul'a gelen Portekizli çalıştırıcı, neredeyse bir yılın sonuna yaklaşırken beklentilerin gerisinde kaldı.

Fenerbahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! İspanyol basınından flaş iddia

Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'na erken veda etti.

Fenerbahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! İspanyol basınından flaş iddia

Süper Lig'de ise şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor.

Fenerbahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! İspanyol basınından flaş iddia

Özellikle ligin üst sıralarındaki rakiplere karşı galibiyet almakta zorlanan sarı-lacivertliler, kritik maçlarda istenilen performansı bir türlü sahaya yansıtamadı.

Fenerbahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! İspanyol basınından flaş iddia

Yönetim, teknik heyetin talepleri doğrultusunda Diego Carlos, Milan Škriniar, Anderson Talisca ve kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Youssef En-Nesyri gibi önemli isimleri kadroya katmasına rağmen, beklenen başarılar bir türlü gelmedi.

Fenerbahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! İspanyol basınından flaş iddia

Mourinho'nun saha içindeki sonuçlarının yanı sıra saha dışındaki davranışları da sezon boyunca sıkça tartışma konusu oldu.

Fenerbahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! İspanyol basınından flaş iddia

Türkiye Kupası'nda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la yaşadığı tartışmada rakibinin burnunu sıkması uzun süre gündemde kaldı.

Fenerbahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! İspanyol basınından flaş iddia

Ayrıca Buruk için kullandığı "maymun gibi zıplıyor" ifadesi, ırkçılık tartışmalarının merkezine yerleşmişti.

Fenerbahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! İspanyol basınından flaş iddia

Sezonun ilk yarısında hakem kararlarını protesto etmek amacıyla canlı yayında VAR görüntülerini bir bilgisayardan izletmesi ve Avrupa Ligi'nden elendikleri maçın ardından basın toplantısında gazetecilere tepki olarak horlama taklidi yapması da çok konuşulan olaylar arasında yer aldı.

Fenerbahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! İspanyol basınından flaş iddia

İspanyol AS gazetesinde yer alan habere göre, sezon başında büyük bir heyecanla karşılanan Mourinho döneminin şampiyonluk hedefine ulaşılamaması halinde sezon sonunda sona erebileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! İspanyol basınından flaş iddia

Yönetimin Portekizli teknik adamla ilgili nihai kararını sezon bitiminde vermesi bekleniyor.

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