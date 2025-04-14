Fenerbahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! İspanyol basınından flaş iddia
Geçen yaz Fenerbahçe'nin Teknik Direktörlüğüne getirilen Jose Mourinho'nun beklentileri karşılayamaması sonucu İspanyol basınından flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Süper Lig'de ise şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor.
Özellikle ligin üst sıralarındaki rakiplere karşı galibiyet almakta zorlanan sarı-lacivertliler, kritik maçlarda istenilen performansı bir türlü sahaya yansıtamadı.
Yönetim, teknik heyetin talepleri doğrultusunda Diego Carlos, Milan Škriniar, Anderson Talisca ve kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Youssef En-Nesyri gibi önemli isimleri kadroya katmasına rağmen, beklenen başarılar bir türlü gelmedi.
Mourinho'nun saha içindeki sonuçlarının yanı sıra saha dışındaki davranışları da sezon boyunca sıkça tartışma konusu oldu.
Türkiye Kupası'nda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la yaşadığı tartışmada rakibinin burnunu sıkması uzun süre gündemde kaldı.
Ayrıca Buruk için kullandığı "maymun gibi zıplıyor" ifadesi, ırkçılık tartışmalarının merkezine yerleşmişti.
Sezonun ilk yarısında hakem kararlarını protesto etmek amacıyla canlı yayında VAR görüntülerini bir bilgisayardan izletmesi ve Avrupa Ligi'nden elendikleri maçın ardından basın toplantısında gazetecilere tepki olarak horlama taklidi yapması da çok konuşulan olaylar arasında yer aldı.
İspanyol AS gazetesinde yer alan habere göre, sezon başında büyük bir heyecanla karşılanan Mourinho döneminin şampiyonluk hedefine ulaşılamaması halinde sezon sonunda sona erebileceği konuşuluyor.
Yönetimin Portekizli teknik adamla ilgili nihai kararını sezon bitiminde vermesi bekleniyor.
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