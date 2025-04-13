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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvet bombası! Dzeko'nun yerine süper yıldız

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvet bombası! Dzeko'nun yerine süper yıldız

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek için önemli bir adım atıyor. Yaşı ilerleyen Edin Dzeko'nun yerine daha dinamik bir golcü arayışında olan sarı-lacivertliler, transfer piyasasında ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu hafta içinde dünya çapında tanınan yıldız bir forvetle birebir görüşme yapacağı iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvet bombası! Hedef Lille'in süper yıldızı

Edin Dzeko'yla sözleşme yenilemeyecek olan Fenerbahçe, Boşnak oyuncunun yerini dünyaca ünlü bir golcüyle doldurmayı planlıyor...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvet bombası! Hedef Lille'in süper yıldızı

Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında bulunan isim ise Fransız ekibi Lille'den sezon sonunda ayrılacak olan Jonathan David...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvet bombası! Hedef Lille'in süper yıldızı

Dünyanın en büyük kulüplerinin de radarında olan 25 yaşındaki oyuncu için bu hafta hareket başlayacak ve resmi temaslar yapılacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvet bombası! Hedef Lille'in süper yıldızı

İlk olarak David'le teknik direktör Jose Mourinho görüşecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvet bombası! Hedef Lille'in süper yıldızı

YILLIK 7.5 MİLYON EURO

Jose faktörüyle transferde öne geçmeyi planlayan Fenerbahçe'nin bu transferdeki rakipleri; Arsenal, Barcelona ve Inter...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvet bombası! Hedef Lille'in süper yıldızı

Üç kulübün de Kanadalı oyuncuya yıllık 5 milyon Euro civarında senelik ücret önereceği Avrupa basınında yer aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvet bombası! Hedef Lille'in süper yıldızı

Fenerbahçe yönetimi ise; Jonathan David'e 7.5 milyon Euro yıllık maaş, imza parası ve artı bonuslar içeren bir teklif sunmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvet bombası! Hedef Lille'in süper yıldızı

David'i ikna etmek için tüm imkanlar seferber edilecek. Fenerbahçe, bu transferle dünyada ses getirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvet bombası! Hedef Lille'in süper yıldızı

FENERBAHÇE'YE GOLÜ VAR

Fenerbahçe ile Lille, sezon başında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaştı. İki maçta da forma giyen David, Kadıköy'deki mücadeleyi uzatmaya götüren golü kaydetmişti.

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