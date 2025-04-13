TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvet bombası! Dzeko'nun yerine süper yıldız

Edin Dzeko'yla sözleşme yenilemeyecek olan Fenerbahçe, Boşnak oyuncunun yerini dünyaca ünlü bir golcüyle doldurmayı planlıyor...

Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında bulunan isim ise Fransız ekibi Lille'den sezon sonunda ayrılacak olan Jonathan David...