TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvet bombası! Dzeko'nun yerine süper yıldız
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek için önemli bir adım atıyor. Yaşı ilerleyen Edin Dzeko'nun yerine daha dinamik bir golcü arayışında olan sarı-lacivertliler, transfer piyasasında ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu hafta içinde dünya çapında tanınan yıldız bir forvetle birebir görüşme yapacağı iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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İlk olarak David'le teknik direktör Jose Mourinho görüşecek.
YILLIK 7.5 MİLYON EURO
Jose faktörüyle transferde öne geçmeyi planlayan Fenerbahçe'nin bu transferdeki rakipleri; Arsenal, Barcelona ve Inter...
Üç kulübün de Kanadalı oyuncuya yıllık 5 milyon Euro civarında senelik ücret önereceği Avrupa basınında yer aldı.
Fenerbahçe yönetimi ise; Jonathan David'e 7.5 milyon Euro yıllık maaş, imza parası ve artı bonuslar içeren bir teklif sunmayı planlıyor.
David'i ikna etmek için tüm imkanlar seferber edilecek. Fenerbahçe, bu transferle dünyada ses getirmek istiyor.
FENERBAHÇE'YE GOLÜ VAR
Fenerbahçe ile Lille, sezon başında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaştı. İki maçta da forma giyen David, Kadıköy'deki mücadeleyi uzatmaya götüren golü kaydetmişti.
BU SEZON 23 GOL
David, Lille'le bu sezon tüm kulvarlarda 43 maça çıktı. 3 bin 442 dakika sahada kalan Kanadalı oyuncu, 23 gol attı, 10 kez de asist yaptı.
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