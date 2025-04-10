TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic'e kanca!
Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için forvet arayışı sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı lacivertliler, gündemine Juventus'tan ayrılma kararı alan Dusan Vlahovic'i aldı. Yıldız golcünün Kadıköy yönetiminden istediği ücret belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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9-10 MİLYON EURO
Başkan Ali Koç'un 1 numaralı hedefi konumundaki 25 yaşındaki santrforun piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor. Sırp yıldızın, Juventus ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Juventus formasıyla 36 maçta giyen Sırp hücumcu, 14 gol 3 asistlik performans sergiledi. Vlahovic'in Juventus'tan ayrılmayı kesin olarak kafasına koyması Fenerbahçe'de büyük heyecan yarattı.
Sarı lacivertli yetkililerin ilerleyen günlerde hem Juventus hem de 1.90 boyundaki gol makinesiyle masaya oturması bekleniyor. Sırp forvetin 9-10 milyon euro civarı bir maaş beklentisi var.
ALLEGRI İLE PARLADI
Juventus'ta 2022 yılından beri forma giyen Dusan Vlahovic, en başarılı dönemini Massimiliano Allegri ile geçirdi. Allegri yönetiminde 99 resmi karşılaşmaya çıkan Sırp forvet, 41 gol atıp, 10 asist yaptı ve 51 gole doğrudan katkı sundu.
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