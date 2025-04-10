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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic'e kanca!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic'e kanca!

Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için forvet arayışı sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı lacivertliler, gündemine Juventus'tan ayrılma kararı alan Dusan Vlahovic'i aldı. Yıldız golcünün Kadıköy yönetiminden istediği ücret belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic'e kanca!

Fenerbahçe önümüzdeki sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarıya koşacak bir kadro oluşturmak istiyor. Forvet hattında büyük bir değişime gidecek olan sarı-lacivertlilerin yeni sezon için transfer etmek istediği bir numaralı golcü Juventus'ta forma giyen Vlahovic.

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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic'e kanca!

25 yaşındaki yıldızdan F.Bahçe'ye müjdeli haber geldi. Sırp golcünün sezon sonunda Juventus'tan ayrılmaya karar verdiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic'e kanca!

Thiago Motta ile yıldızı barışmayan, Igor Tudor'un gelmesiyle yeniden formasına kavuşan Vlahovic'in buna rağmen Juve'de kalmayı düşünmediği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic'e kanca!

9-10 MİLYON EURO

Başkan Ali Koç'un 1 numaralı hedefi konumundaki 25 yaşındaki santrforun piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor. Sırp yıldızın, Juventus ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic'e kanca!

Juventus formasıyla 36 maçta giyen Sırp hücumcu, 14 gol 3 asistlik performans sergiledi. Vlahovic'in Juventus'tan ayrılmayı kesin olarak kafasına koyması Fenerbahçe'de büyük heyecan yarattı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic'e kanca!

Sarı lacivertli yetkililerin ilerleyen günlerde hem Juventus hem de 1.90 boyundaki gol makinesiyle masaya oturması bekleniyor. Sırp forvetin 9-10 milyon euro civarı bir maaş beklentisi var.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic'e kanca!

ALLEGRI İLE PARLADI

Juventus'ta 2022 yılından beri forma giyen Dusan Vlahovic, en başarılı dönemini Massimiliano Allegri ile geçirdi. Allegri yönetiminde 99 resmi karşılaşmaya çıkan Sırp forvet, 41 gol atıp, 10 asist yaptı ve 51 gole doğrudan katkı sundu.

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