TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic'e kanca!

Fenerbahçe önümüzdeki sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarıya koşacak bir kadro oluşturmak istiyor. Forvet hattında büyük bir değişime gidecek olan sarı-lacivertlilerin yeni sezon için transfer etmek istediği bir numaralı golcü Juventus'ta forma giyen Vlahovic.