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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Ceza vermedim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Ceza vermedim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'u ağırlayacakları mücadele öncesi dikkat çeken ifadelerde bulundu. İşte o açıklamalar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 17:43 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 17:49
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Ceza vermedim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'u ağırlayacakları mücadele öncesi dikkat çeken ifadelerde bulundu. İşte o açıklamalar...

"ÇOK DEĞİŞİKLİK YAPTIM"

"Bizlerin bu maça hazırlanması için 3 günü vardı. Trabzonspor'un da 3 günü vardı. Şartlar eşitti. Samsun'a karşı hazırlanmak için 2 gün vardı. O maç çok çok zorlu geçmişti. Oyuncuların bu duruma başa çıkmaları gerekiyor. Bugün çok değişiklik yaptım. Enerji değişikliğine, taze bacaklara ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Çarşamba günkü maç çok fazla enerji gerektiren bir maçtı."

KOSTİC NEDEN KADRODA YER ALMADI?

"14 yabancımız var, kadroya 12 oyuncu yazabiliyoruz. Carlos sakattı, o yüzden kadroda olamıyordu. 1 tane oyuncuyu kadronun dışında bırakmam gerekiyordu. Hiç kolay bir karar değildi. Bu oyuncular ilk 11'de olmasa bile kadroda olmaları önemliydi. Bizim takımımızda asla ceza gibi, performans gibi sebeplerle kadroya almamak gibi bir durum olmuyor. Karar vermek gerekiyor. Bugün daha taze oyuncuya ihtiyacımız olduğunu düşündüğüm için bu kararı verdim."

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