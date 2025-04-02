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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan radikal derbi kararı! Rangers maçından ders alındı

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan radikal derbi kararı! Rangers maçından ders alındı

Cumadan bu yana rakibini analiz eden Mourinho’nun Beşiktaş’ın da başarılı bir şekilde kullandığı G.Saray’ın sağ kanadını gözüne kestirdiği öğrenildi ÇÇ Bu bölgede Kostic’le cezayı kesmek isteyen tecrübeli teknik adamın ayrıca Szymanski’yi sürpriz golcü olarak kullanmayı planladığı belirlendi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan radikal derbi kararı! Rangers maçından ders alındı

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Bu sezonki ilk derbi galibiyetini Galatasaray'a karşı almak isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho yıkım planını belirledi. Cuma akşamı oynanan Bodrum maçının bitişiyle beraber derbiye odaklanan ve rakibini çok ayrıntılı şekilde analiz eden Portekizli hocanın Galatasaray'ın zayıf karnı olarak gördüğü iki bölgeye yoğunlaştığı belirlendi. Mourinho'nun öncelikle Sarı-Kırmızılılar'ın sağ kanadını gözüne kestirdiği belirleniyor.

KILIT ADAM KOSTIC

Takvim'in haberine göre Cumartesi günkü derbide Beşiktaş'ın da çok başarılı bir şekilde avantajına çevirdiği bu zaafiyet üzerinde özellikle duran tecrübeli hocanın Kostic üzerinden sol kanadı kullanmak istediği ifade edildi. Galatasaray'ın merkezdeki problemleri üzerinde de duran Mourinho'nun bu sezon bazı maçlarda olduğu gibi Szymanski'ye gizli golcü görevi vereceği öğrenildi.

PENALTI ÇALIŞILDI

Polonyalı yıldız Rangers deplasmanındaki performansıyla alkış toplamıştı. Mourinho'nun İskoçya'daki penaltı probleminin bir daha yaşanmaması adına da dünkü idman sonrası yarım saat penaltı çalışması yaptırdığı gelen bilgiler arasında.

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